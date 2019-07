Arturo Valls y su viaje personal en 'Por el mundo a los 80': "Se va a ver una parte mía más sensible y sentimental" Adrián Ruiz 16:31 - 25/07/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al presentador, que estrena programa en Antena 3

"Un programa en el 'late night' de Antena 3 es mi formato soñado", reconoce

"La Resistencia' ha demostrado que hay éxito si se da libertad creativa", defiende

Antena 3 estrena esta noche, en prime time, Por el mundo a los 80, un nuevo formato en el que un grupo de seis personas de avanzada edad deciden apuntarse al viaje de sus vidas para conocer mundo y vivir una experiencia inolvidable. El programa está presentado por Arturo Valls, que adelanta que se verá un registro suyo hasta ahora desconocido.

"Se va a haber una parte mía más sentimental y más sensible, porque es muy bonito a ver a personas que no han tenido la oportunidad de conocer mundo haciéndolo", asegura el valenciano en palabras a ECOTEUVE.ES antes de reconocer la buena relación que mantiene habitualmente con los ancianos.

"Yo me lo paso bomba con ellos. Primero, por lo que aprendes de ellos y lo que te aportan con su experiencia y segundo, porque me gusta tratarlos de tú a tú. Hay que tratarlos como personas de cualquier edad y no como 'gente mayor', defiende el cómico antes de hacer balance de su actual situación profesional y reflexionar sobre la posibilidad de presentar un 'late night' en Antena 3. "Para mí es el formato soñado", asegura Arturo Valls.

¿Qué veremos en Por el mundo a los 80?

Vamos a ver un programa muy interesante. Por un lado, está la comedia que implica ver a gente que no ha salido prácticamente de su entorno y su zona de confort. Por otro, la emoción que supone ver a gente que no ha tenido la oportunidad de viajar cumpliendo sus sueños. Esa combinación es muy emocionante.

¿Qué lecciones saca tras grabar este programa?

Pues algo fundamental. Con esto te das cuenta de la importancia que tiene viajar. Ver cómo se te caen algunos prejuicios o algunas ideas que tenías preconcebidas. Ver ciertas cosas en primera persona hace que cambies de opinión. Esto es muy necesario. La gente debería salir de su burbuja para descubrir que hay otras sensibilidades por ahí.

¿Cómo es su relación con las personas mayores?

A mí me encanta. A ¡Ahora caigo! viene mucha gente mayor y yo me lo paso bomba con ellos. Primero por lo que aprendes de ellos y lo que te aportan con su experiencia y segundo, porque me gusta tratarlos de tú a tú. Hay que tratarlos como personas de cualquier edad y no como "gente mayor". Por eso se va a haber una parte mía más sentimental y más sensible, porque es muy bonito a ver a personas que no han tenido la oportunidad de conocer mundo haciéndolo.

Tras su experiencia con este programa, ¿se ha dado cuenta de algo que quiera hacer antes de los 80?

Ya he plantado un árbol, he tenido un niño... Me falta el libro. (Ríe). En realidad, no tengo en mente grandes cosas, tengo mis pequeñas ilusiones. Quizá montar una banda de rock and roll y hacer bolos por ahí.

Este año, ha tenido vacaciones por primera vez en ¡Ahora Caigo! ¿Cómo está viendo a Silvia Abril?

La veo a tope. Es una de las mejores cómicas de este país y me ha permitido descansar un veranito. Es complicado llegar para sustituir a alguien que lleva 11 años, pero lo está haciendo suyo y se está ganando a la audiencia.

¿Se está planteando dejar el programa para afrontar otros proyectos o es sólo un descanso?

No, no. Es sólo por descanso. Es habitual que la gente de la tele pare por verano, descanse y vuelva en septiembre. Es un poco de higiene mental y tener un poco menos de exposición. Nunca lo habíamos planteado y este año surgió.

En otra entrevista, nos reconocía que le gustaría un formato a lo Jimmy Fallon. ¿Han avanzado las conversaciones con Antena 3 para ello?

(Ríe). De momento no, pero ahí está, ahí está... Yo estoy contento en Antena 3 con este programa ahora y con ¡Ahora caigo!, que me permite hacer otras cosas, como mis producciones en cine y demás. Un late night a lo mejor implica más horas y más trabajo y habrá que plantearlo más adelante. Para mí, es el formato soñado: hacer entrevistas, ponerte a cantar con los invitados, etcétera.

Ahora mismo La Resistencia es el late de referencia. ¿Es seguidor del programa?

Mucho, mucho. Se ha puesto de manifiesto que cuando hay libertad creativa, y cuando los presentadores no están encorsetados, la cosa fluye y el espectador agradece esa naturalidad y frescura. Han dado en el clavo.

El verano pasado, Antena 3 promocionó Improvisando, un nuevo programa que no se llegó a emitir. ¿Qué ocurrió?

Creo que están buscando el momento adecuado para lanzarlo. Son decisiones que toma la cadena. Nosotros nos lo pasamos muy bien haciéndolo y ahí está en un cajón esperando el momento en el que conviene estrenarlo. El programa está muy guay.

Ahora que Frank Blanco ha dejado Zapeando, ¿le gustaría presentarlo?

Es un programa diario en directo, el mío es grabado y lo hacemos por tandas, lo que me permite hacer otras cosas. Pero estaría guay, es un formato que está muy bien y me veo haciéndolo.

¿Cómo se encuentra la película de Cámera Café?

Ahí estamos, desarrollando los guiones y en pleno proceso de escritura. Luego tocará buscar financiación. Al ser una adaptación de un formato tan completo, se requiere de un buen guion y en eso estamos trabajando con mucha ilusión.

Entiendo entonces que no se barajan aun fechas de rodaje, ¿no?

Que va, que va. Todavía falta, porque los procesos son larguísimos. ¿El rodaje? ¿Para 2020 o 2021? Queda. De momento, estamos con la escritura.