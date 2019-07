Jorge Javier 'amenaza' a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias: "O pactan o voto al PP" Ecoteuve.es 16:40 - 24/07/2019 0 Comentarios

El presentador criticó las desavenencias que hay entre los partidos de izquierdas

Jorge Javier Vázquez ha lanzado una dura reflexión sobre la complicada situación política que está atravesando España ante la investidura de Pedro Sánchez como presidente. A través de su blog en la revista Lecturas, el presentador ha querido manifestar su opinión sobre el atasco en el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE.

"Sigo las noticias sobre las negociaciones entre Sánchez e Iglesias y mi cabreo va en aumento conforme van pasando los días y las distancias no acaban de resolverse. Lo he decidido hoy mientras tomaba el sol: como haya nuevas elecciones voy a empezar a valorar votar al PP. Si las izquierdas no son capaces de unirse para formar gobierno, merecen un castigo ejemplar", asegura el catalán en unas duras palabras hacia las formaciones políticas de las que se ha confesado afín en los últimos años.

"Pocos personajes hay en el mundo de la política que me produzcan tanto rechazo como Pablo Casado, si bien es cierto que Inés Arrimadas ha ganado muchos enteros últimamente. Pero al menos votándolo sé que no volveré a tener que ir a las urnas durante cuatro años", valora Jorge Javier en una advertencia

Jorge Javier Vázquez defiende que las negociaciones se retransmitan por televisión

"Las negociaciones deberían televisarse. Así sabremos de una vez por todas a qué juega cada uno porque la ausencia de pacto entre PSOE y Unidas Podemos me parece una clamorosa falta de respeto de ambos partidos a sus respectivos votantes", prosiguió el presentador de Gran Hermano VIP.

Por último, Vázquez quiso revelar su opinión sobre el líder la formación morada y la postura de la alcaldesa de Barcelona: "Estoy totalmente en desacuerdo con las palabras de Ada Colau alabando a Pablo Iglesias por dar un pasito atrás. La imagen de Iglesias está tan deteriorada que el silencio e incluso la desaparición le favorecen", sentencia el comunicador en una nueva crítica al líder de Podemos.