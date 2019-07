Jesús Vázquez estrena 'Me quedo contigo': "Mi madre hubiera querido para mí una chica de familia respetable" Aaron Espí 9:43 - 25/07/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al presentador del nuevo programa de citas de Telecinco

"Me recuerda mucho al espíritu de 'Allá tú'; es un programa en el que reina el cachondeo"

El presentador anuncia que también habrá un especial de madres: "Las hijas elegirán"

Jesús Vázquez será el encargado de presentar Me quedo contigo, la apuesta de Telecinco para coger el testigo de Supervivientes los jueves en el mes de agosto. El formato revoluciona por completo la mecánica de los dating: "Las madres serán las encargadas de elegir que chico es el adecuado para su hija".

El presentador, que vuelve a capitanear otro formato de Mediaset tras Bake Off España, dice que su espíritu le recuerda a Allá Tú y bromea con la elección que haría su madre con él: "Mi madre, que era muy conservadora, me hubiera enviado una buena chica".

Me quedo contigo es la adaptación de Take Me Out: ¿Qué diferencias tiene con el formato original?

Hemos querido dar un giro al programa. Tenemos 20 chicas que vendrán a buscar a su chico ideal al plató pero, en realidad, las que se lo buscan serán sus madres que estarán en los atriles. Es la primera vez que ocurre esto en este formato. Mientras tanto, las hijas estarán en un piso que hay en plató y no pueden hablar con sus madres.

Habrá mucho humor e improvisación. ¿Se ha dejado llevar por cada situación al igual que hacía en Allá tú?

Esa fue la pauta: recuperar ese registro. Me recuerda mucho al espíritu que vivía en Allá tú. Aquí me dejo llevar y también empatizo con las madres: Nos gastamos bromas, bailamos También hay muchos tipos de sentimientos, algunos solteros se han emocionado al preguntarles por su familia o por algún familiar que ya no está.

Mediaset iba a emitir el programa en Cuatro. ¿Por qué cambió de idea?

Cada vez nosotros hacemos televisión transversal. En realidad, todos somos Mediaset y no hay ningún problema. Mira el éxito que ha tenido Supervivientes moviéndose entre Telecinco y Cuatro. Cuando grabamos los primeros programas decidimos ponerlo por las noches en Telecinco.

¿Alguna anécdota?

Hemos vivido muchos momentos divertidos porque es un programa en el que reina el cachondeo y la improvisación. Por ejemplo, hemos tenido dos gemelos y eso da mucho juego porque sacas a uno y cuando tiene cita o no, se va y de repente baja el otro hermano. También hemos tenido un chico que para seducir a las madres trajo croquetas (risas).

¿Cada programa es diferente?

Sí. Las hijas también tienen arriba un pulsador del flechazo por si les gusta mucho uno de los pretendientes. Lo bueno es que ni las madres ni los chicos se enteran de que hija ha pulsado el botón del flechazo. Hasta el último momento no sabes cómo va a finalizar cada programa porque hay flechazos que se desinflan. Una chica puede tener una cita con un chico y todos pensamos que irá bien y al final no y viceversa.

¿Cómo vivieron las madres los primeros días de grabación?

El primer día cuando llegan están un poquito nerviosas, pero pronto se sueltan. Aquí se crea una atmósfera muy buena y de muy buen rollo. Poco a poco se relajan y al tercer día se sienten como en casa.

¿Ha habido disputas entre hija y progenitora por su decisión?

A veces discuten un poco, pero nada del otro mundo. En ocasiones, las madres deciden que ese chico no le conviene a su hija y resulta que es el que le gustaba. Además, cuando llevan tatuajes, el septum o dicen que les gustan mucho las motos, las madres apagan el botón que tienen en el atril.

¿Alguna madre ha querido algún pretendiente para ella?

Las madres a veces hay que sujetarlas. Alguna vez he dicho a alguna: 'Que no es para ti, que pienses en tu hija'. A raíz de eso, y como algunas progenitoras les gustan los chicos que vienen, haremos tres programas especiales dedicados a esas madres que están libres de compromisos. Entonces será al revés, las madres subirán al piso y las hijas serán las que estarán conmigo en el atril.

¿Algún chico ha conseguido que ninguna de las madres haya pulsado el botón?

No, hasta el momento nadie ha conquistado a las 20 madres hasta el final. Pero sí hemos tenido a 17 madres hasta el final. Hemos traído a chicos estupendos de toda clase de perfiles, de trabajos, chicas más fuertes, menos fuertes. En definitiva, chicos con una vida.

¿Me quedo contigo ha conseguido propiciar alguna pareja?

Sí. Y también las enseñamos en el programa. Nosotros les pedimos a las parejas que sigue que nos envían vídeos y fotos. Una de las parejas aparece uno cocinando en casa del otro, otra pareja aparece besándose

¿Cabe la posibilidad de que haya otras ediciones junto a famosos o personas del colectivo LGTBI?

Por supuesto que está contemplado. Hasta llegar a una edición VIP, primero tendríamos que hacer otras versiones. A mí me encantaría chicos homosexuales con madre que buscan chico. Respecto a las otras combinaciones hay que estudiarlo bien porque no siempre funciona igual. Las chicas arriba son maravillosas, tienen esa cosa que entre ellas intiman rápidamente y eso funciona muy bien.

¿Cómo reaccionan los chicos cuando son rechazados?

Relativamente bien porque siempre llevamos todo lo que pasa en plató hacia el lado del buen rollo. Cuando todas las madres pulsan al botón los chicos se quedan un poco fastidiados, pero yo intento levar el ánimo y les digo: 'Aquí hay 20 madres, pero fuera hay 20 millones de mujeres. Seguro que tienes la tuya esperándote'. Y con las chicas igual, emociones si, pero no dramas.

De ser usted participante, ¿qué hubiese elegido su madre?

No. Mi madre era muy conservadora y me hubiera enviado una buena chica. A ser posible con collar de perlas y de una familia respetable. Así que no hubiera seguido su consejo (risas).

Hace unos meses confesó que tuvo que hacer terapia para superar su insomnio. ¡Cómo se encuentra ahora?

Muy bien. Me he quitado cosas como leer antes de meterme en la cama porque me activa, no tener el teléfono cerca cuando vas a dormir, no tener relojes en la habitación. Y la verdad, es que son cuatro cosas que me funcionan de verdad.

En una de sus publicaciones en Instagram hizo referencia a lo poco concienciada que está la gente con el problema de los refugiados. ¿Crees que podríamos hacer más?

La cosa está fatal, la verdad. Tenemos la tasa de refugiados más alta desde la II Guerra Mundial, está en 80.000.000 de refugiados. El problema es que el panorama es bastante malo y está basado en información falsa. Es mentira que nos vayan a invadir. Nueve de cada diez refugiados se quedan en los países limítrofes de sus países, del conflicto. Si emigran es porque allí están mucho peor.

Por último, ¿qué opinión tiene de la polémica del Orgullo LTGB?

Es una polémica un poco artificial y alimentada. Se ha sobreactuado muchísimo por todas las partes y es una pena que se haya desviado el foco de la atención real. En el orgullo antes no había políticos la gente lo que quería era homenajear a los que habían luchado por sus derechos décadas anteriores y en la actualidad lo han politizado.