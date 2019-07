La reacción de Toñi Moreno a la gran estafa que nació en 'Entre todos': "Devuelve el dinero y pide perdón" Ecoteuve.es 24/07/2019 - 13:53 | 14:15 - 24/07/19 0 Comentarios

La presentadora se dirige a Loli, la que fuera su invitada, para que devuelva el medio millón de euros

Toñi Moreno se ha hecho eco a la detención de dos personas que estafaron 500.000 euros en donaciones tras aparecer en el programa que presentaba en TVE Entre todos. La historia de Loli conmocionó a todos los espectadores que, de forma generosa, acudieron en su ayuda.

La mujer pidió de forma desconsolada ayuda económica para adquirir un andador y costear un terapia especial para su marido, que se encontraba en silla de ruedas a consecuencia de un accidentes de motocicleta que le había provocado una parálisis cerebral.

Tras recibir las donaciones de varios espectadores, las arrestadas elaboraron un plan con la intención de seguir obteniendo nuevos ingresos de esas mismas personas, según ha informado Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Toñi Moreno, sobre la estafa: "Me da rabia y decepción"

En un primer momento, Toñi reaccionó a la noticia a través de Twitter. No se lo podría creer. "Me da tanta pena e impotencia... En ese programa conocimos a tanta gente excepcional! Espero que sea un error, y si no lo es, que responda ante la justicia. Sigo pensando que hay más gente buena que mala en este mundo, y que merece la pena ayudar".

Este miércoles, la presentadora ha hablado del tema en Ya es mediodía. "Es una tristeza porque cuando pones toda la energía en ayudar a la gente y pasa esto... Te da rabia y luego decepción".

La presentadora ha contado que el programa comprobó que Loli decía la verdad: "Nos presentó el número de cuenta bancaria y vimos que la tenía vacía; la invalidez total de su marido; los gastos de fisioterapia... Vivía con 200 euros y con lo que le daba la gente del pueblo".

"Yo me la creí, y sinceramente, creo que esa Loli era verdad. Luego descubrió un mundo y en el caminos se perdió. No hay nada peor que traicionar la buena voluntad de la gente", ha dicho. "Me encantaría que si todo lo que se está diciendo es verdad, tuvieras la valentía de devolver el dinero, pedir disulpas y decir que te has equivocado".