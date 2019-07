El 'príncipe narcisista' de 'First Dates' desquicia de nuevo a su cita: "Necesito un trankimazin" Ecoteuve.es 24/07/2019 - 11:11 0 Comentarios

Yeray regresó al dating de Cuatro y volvió a hartar a su acompañante

First Dates volvió a abrir este martes las puertas de su restaurante a viejos conocidos del programa. Uno de ellos fue Yeray, un joven narcisista que desquició a su cita la primera vez que participó en el dating de Cuatro por su pedante e irritante forma de hablar. "La juventud de esta chica me parece cuanto menos oportuna, porque yo vivo un drama desde que la flor de mi adolescencia quedó marchita y me veía obligado a afeitarme cada día para mantener mi semblante imberbe", dijo aquella vez a una chica que hizo grandes esfuerzos por no salir huyendo del local.

Pues parece que Yeray no aprendió la lección y regresó a First Dates con la misma actitud. "Soy un narcisista redomado, vivo encantado de conocerme y enamorado de mí mismo, intento disfrutar de la vida y hacer disfrutar a los demás", comenzó afirmando esta vez ante las cámaras del programa de Mediaset.

"Me gusta tu chaqueta, pero echo en falta una camisa", le dijo Nerea al percatarse de que no llevaba nada debajo. "El narcisismo se podría definir como la ausencia absoluta de complejos, ¿Y acaso eso no es deseable para cualquier ser humano y ciudadano del mundo? Lo recomiendo absolutamente", respondió él ante la atónita mirada de la joven. Yeray añadió que el reto que tiene su cita en el programa es "que consiga desenamorarme de mí mismo, y me enamore de ella".

La murciana intentó abrir la conversación y preguntó a Yereay si creía que era "un príncipe" o "un princeso". "Me decanto más por el término príncipe", aseguró antes de que la conversación se tensara entre ambos por un malentendido. Nerea alabó el vocabulario de Yeray y este creyó que le estaba vacilando. "Estoy intentando suavizar la cita antes de que salga mi humor de verdad, me estás cabreando".

La situación no mejoró entre ellos y la joven terminó hartándose de su acompañante: "Necesito un trankimazín", pidió a la organización del restaurante. "Qué personaje, ¿De dónde habéis sacado a esta persona?", le preguntó Nerea a Lidia Torrent antes de pedirle un abrazo por la experiencia que acababa de atravesar. "Estoy muy disgustada porque venía con mucha ilusión y ganas de conocer a alguien especial", sentenció la joven negando a Yeray la posibilidad de tener una segunda cita con él.