La confesión sexual de Loles León que ruborizó a Rosa Benito: "He hecho orgías y mola, es mejor que ir al gimnasio"

La actriz, protagonista de nuevo de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Telecinco emitió este martes la segunda entrega de la nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition con Irma Soriano como gran anfitriona. La presentadora recibió en su casa a Rosa Benito, Belinda Washington y Loles León, actriz con la que mantuvo una gran disputa en la cena del programa anterior.

La catalana volvió a ser la gran protagonista de la velada y llegó al domicilio de Soriano arrancando un par de flores de su propio jardín para disculparse tras lo ocurrido en la pasada entrega. Sin embargo, el momento más destacado de Loles León llegó justo antes de que la periodista sacara el segundo plato.

Lea también: El marido de Irma Soriano tendrá que indemnizar a Aída Nizar por una agresión en GH VIP

La actriz decidió cotillear junto a Belinda y Rosa la habitación de Irma Soriano y todas se sorprendieron al ver las grandes dimensiones de la cama. Fue entonces cuando Loles León aprovechó para confesar que a ella le gustaban las "camas redondas": "Son orgías. Yo sí que las he hecho y mola. Mira la piel como se te mantiene", destacó entre risas la intérprete en unas palabras que ruborizaron a Rosa Benito.

"No me lo puedo creer. Yo lo respeto, pero yo no lo haría. ¿Tú eres muy liberal, no? No es que esto me asuste... pero sí me asusta", reconoció la tertuliana de Sálvame. "Tú tendrías que hacer una cama redonda. Expandes el cerebro, los sentidos, las feromonas... hay que probarlo, cariño. Tenemos solo una vida. Yo lo he hecho de joven, pero ahora no porque no me sale, pero yo no estoy cerrada a todo lo que me de placer, y no me da corte", aclaró Loles insistiendo en sus ánimos a Benito.

"Tu mente está paralizada en una época, pero tienes que sacarla de ahí. Solo tienes que proponértelo, y el que busca, encuentra. Siempre. Mira que en una cama redonda haces más que un gimnasio, es mejor porque ahí tienes que trabajar mucho", añadió la actriz, que reconoció además que tenía un perfil en Tinder.

"Me lo dijo una amiga, que se está hinchando a tener relaciones prematrimoniales", aseguró mientras Rosa desestimaba la idea afirmando estar "chapada a la antigua". "Mi mente no está preparada para eso", sentenció.