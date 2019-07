Aitana no cantará más 'El Trece' en sus conciertos porque le da "mal augurio" Ecoteuve.es 16:45 - 23/07/2019 0 Comentarios

Los seguidores de la joven critican su decisión y piden que interprete el tema

Aitana Ocaña, segunda clasificada de OT 2017, ha ido acrecentando su éxito desde que salió de la Academia. En la actualidad, es una de las artistas más escuchadas del panorama musical español y sus temas cosechan millones de reproducciones.

Spoiler, el nombre de su primer álbum, se convirtió el pasado mes de junio en uno de los discos que mayor número de ventas tuvo en tan solo unas horas. Dado el éxito de su trayectoria musical, la catalana decidió comenzar una gira en solitario. Tanta es la expectación por parte de sus seguidores que agota las entradas en casi todas las ciudades donde actúa.

No obstante, la cantante ha sorprendido ahora a sus fans al anunciar que no interpretará una de sus canciones en los distintos conciertos que componen su gira. El tema descartado y que, por lo tanto, no disfrutarán más sus seguidores es El Trece.

Ella misma ha sido la encargada de comunicarlo a través de Twitter: "Chicos, en cuanto El 13, he decidido no cantarla de momento en mis conciertos. Es una canción mía que me encanta pero no sé porque me da un poco de 'mal augurio' cantarla... y mira que yo nunca he sido muy supersticiosa. Espero que entendáis y podáis respetar mi decisión temporal".

Chicos, en cuanto "El 13", he decidido no cantarla d momento en mis conciertos. Es una canción mía q m encanta pero no sé pq me da un poco de "mal augurio" cantarla... y mira que yo nunca he sido muy supersticiosa. Espro que entendáis y pdáis respetar mi decisión temporal???????? — Aitana (@Aitanax) 23 de julio de 2019

Los seguidores de la cantante no entienden que no interprete El Trece

La decisión de la joven creó controversia entre sus seguidores. Por una parte, están los que respetan que no quiera cantar ese tema y por otro lado, están los que no entienden que elimine la canción de sus conciertos solo por su nombre cuando fue ella misma la que decidió incluirla en su primer álbum.

Pues no lo entiendo la verdad. Podrías haberla llamado de otra manera o directamente no incluirla en el disco. Además "mal augurio" de qué :__ — Kiara ? (@Wonderesplendor) 23 de julio de 2019

Aitana, estás presentando un disco que la gente consume y que incluye esa canción. Y tú, en un escenario, te debes al público. Con todos los respetos, creo que es una soberana tontería y un feo bastante prescindible. — pablo | ???? (@pablo_xareras) 23 de julio de 2019