Telecinco censuró una bronca entre Isabel Pantoja y Mónica Hoyos en el debate final de 'Supervivientes'

El pasado domingo, Telecinco emitió el debate final de Supervivientes 2019, una última entrega (grabada el viernes) con la que el reality intentaba terminar de resolver los conflictos que se produjeron entre los concursantes durante su permanencia en la isla. Sin embargo, lejos de solucionarse, varios de ellos se complicaron aún más.

Uno de ellos fue el que han mantenido Isabel Pantoja y Mónica Hoyos hasta su regreso a España, donde la tonadillera aseguró que no quería saber nada de la peruana tras escuchar los graves insultos que esta soltó contra su madre. La tensión se trasladó a esta última entrega en una gran bronca que Telecinco decidió censurar.

Lea también: Isabel Pantoja explota contra Mónica Hoyos tras descubrir sus graves insultos: "¡A mi madre esa no le dice nada!"

Cazamariposas ha sido el programa que ha destapado la disputa que vivieron la cantante y la presentadora durante el debate. El programa ha rescatado unas fotografías de Gtres en las que se puede ver un gran enfrentamiento entre Hoyos y Pantoja que finalmente la cadena decidió no emitir. En ellas aparecen ambas levantándose incluso del sofá para dedicarse varios aspavientos.

"Justo antes de la bronca con Carlos tuvo bronca con Mónica Hoyos. Carlos lo que hizo fue defender a la madre de su hija porque la estaban atacando y muy fuerte", explicó Jonathan Piqueras, compañero de ambas, al espacio de Divinity. "Tampoco entró Isabel mucho en el juego, se mantuvo un poquito al margen de todo esto", añadió.

La de Isabel Pantoja y Mónica Hoyos no fue la única discusión que decidió esconder la cadena. En esas mismas imágenes, se puede ver a Chelo y Carlos Lozano en una situación bastante similar. La tertuliana y el presentador se llegaron a encarar en un conflicto que se trasladó a los exteriores de Mediaset.

Isabel y la ex se enfrentaron en el debate ,pero no lo pusieron ,que mal por lo que veo la ex salio del plato #somoslaaudiencia22jl pic.twitter.com/xxEg0jDT1y