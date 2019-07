Las confesiones sexuales de un joven espantan a su cita en 'First Dates': "Si tiene un 'piercing' en el pene, lo dejo" Ecoteuve.es 23/07/2019 - 10:44 0 Comentarios

La chica decidió no tener una segunda cita con él tras varios comentarios íntimos

El restaurante de First Dates no cierra en verano y este lunes ha recibido la visita de nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor en el dating de Cuatro. De entre todos ellos, destacaron Ainhoa y Jesús, dos jóvenes que vieron como la noche se arruinaba después de que el chico hiciera varias confesiones sexuales que no gustaron nada a la primera.

"Busco a un chico que no sea celoso, racista, homófobo ni nada de eso, ¡que estamos en pleno siglo XXI por Dios!", empezó diciendo Ainhoa al tiempo que Jesús confesaba que "de pequeño era muy tímido y me habría gustado ser más desinhibido como eran muchos compañeros que tuve en el colegio como en el instituto". "La primera vez que le di dos besos a una chica me quedé helado, temblando de la vergüenza que me dio...", recordó.

Lea también: La extraña confesión de un comensal de First Dates: "Me gusta parecerme a Santiago Abascal"

Y aunque ambos compartían intereses comunes, como el de la enfermería, la cosa se empezó a torcer cuando la cuestión sexual fue puesta sobre la mesa. "¿Qué es lo que te da morbo?", le preguntó Ainhoa a un Jesús que se quedó pensativo. "Los piercings, y no sé por qué. Los que más me gustan son en la lengua, pezones, ombligo...", respondió el joven mientras ella decía que "eso es muy raro".

"También me gustan los de abajo", añadió Jesús para rematar la faena. Ainhoa, con un gesto de desacuerdo, exclamó: "¡Ay que asco! Eso es muy raro", insistió. "Si es mi pareja y tiene un piercing en el pene, lo dejo porque no me gusta", añadió Ainhoa en uno de sus totales a cámara.

Ainhoa y Jesús continuaron con sus confesiones íntimas y la chica le preguntó qué es lo que mejor hacía en la cama. "No me digas ninguna frikada más como lo de los piercing abajo", le advirtió. "Lo que siempre me han dicho es que lo mejor que se me da es el oral", respondió provocando un nuevo rechazo en su cita. Unas sensaciones que se materializaron en el momento de abordar la decisión final: "No me ha gustado su forma de ser. Como persona es muy majo, simpático y tiene que ser buen amigo, pero como relación, no", concluyó Ainhoa desestimando una segunda cita con Jesús.