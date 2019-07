Asraf, molesto con Isabel Pantoja por decir que su hija Chabelita era "feliz" con Omar: "¿Y conmigo no?" Ecoteuve.es 18:50 - 22/07/2019 0 Comentarios

El colaborador 'fresh' de 'Ya es mediodía' afirmó que no quiere ver al ganador de 'SV' en Cantora

Durante el debate final de Supervivientes se pudo comprobar la buena relación que hay entre Isabel Pantoja y Omar Montes. Pese a tener disputas al comienzo de la aventura, el madrileño y la tonadillera limaron sus asperezas y consiguieron mantener una relación más que cordial. De hecho, el de Pan Bendito era el preferido por la artista.

Asraf Beno, actual novio de Isa Pantoja, acudió este lunes a Ya es mediodía y manifestó no querer encontrarse con el ganador de Supervivientes 2019 en Cantora. Además, quiso desvelar el contenido del famoso recado que la hija de la tonadillera dejó cuando visitó Honduras: "Cuando Isa se fue de la isla le dijo a su madre que se apoyase en Omar ya que es el que le ayudaría cuando estuviera mal".

Asraf dolido tras las palabras de Isabel Pantoja

El ex concursante de GH VIP confesó sentirse molesto tras palabras de la cantante durante el debate: "Lo que más me ha dolido es que dijera que, cuando Isa estaba con Omar, ella la veía feliz. ¿Es que no la ve feliz conmigo?".

Además, Beno reveló que madre e hija han mantenido una conversación al respecto: "Habló con ella el viernes, pero el debate ya se había grabado. Isabel ha dicho que lo entiende y que lo respeta y que no va a volver a pasar".