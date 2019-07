Violeta ('Supervivientes'), obligada a desmentir su muerte: "Me río por no llorar" Ecoteuve.es 16:32 - 22/07/2019 0 Comentarios

La valenciana ha desmentido la noticia alegando que está perfectamente

Violeta Mangriñán, una de las concursantes más polémicas de Supervivientes 2019, se ha visto afectada por un terrible bulo. Los haters de la valenciana difundieron a través de las redes sociales un rumor sobre su supuesta muerte y ella ha querido desmentirlo a través de una imagen publicada en Instagram.

Tras abandonar Supervivientes por prescripción médica, la joven ha visitado distintos platós para hablar sobre su paso por el programa y su relación con Fabio Colloricchio. Además, la pareja se vio las caras con Julen, el ex novio de Mangriñán, en Mujeres y Hombres y Viceversa. En ese reencuentro, Violeta fue acusada de tontear con Julen mientras Fabio estaba en Honduras.

Violeta hace frente a los comentarios de sus haters

Desde que salió del concurso, la valenciana ha tenido que hacer frente a todo tipo de comentarios negativos e insultos. Los haters de Violeta han criticado la extrema delgadez tras su paso por el reality show pero la cosa ha ido creciendo con el paso de los días.

Ahora, estos se han organizado para lanzar a través de las redes muchas imágenes en las que se daba por hecho su fallecimiento. La situación ha llegado hasta tal punto que la propia Violeta ha compartido en su Instagram el montaje de una supuesta noticia del país en la que se informa que se ha suicidado. "Me río por no llorar", asegura Violeta, que aclara que "no estaba muerta, estaba de parranda.