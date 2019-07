La peineta de Violeta a Albert en 'Supervivientes' tras llamarla "poca mujer" Ecoteuve.es 22/07/2019 - 12:35 0 Comentarios

La valenciana y el catalán rompen definitivamente su amistad con una gran bronca

Violeta Mangriñán fue una de las grandes protagonistas del debate final de Supervivientes 2019. La valenciana se enfrentó a algunas de las polémicas que vivió durante su paso por el reality y tuvo un tenso cara a cara con Albert a la hora de abordar cómo ha cambiado la relación entre ambos tras su aventura en los Cayos Cochinos.

Albert volvió a sacar a relucir la supuesta sugerencia que le hizo Violeta de mantener un romance en la isla para que ambos aguantaran más tiempo en el concurso. El segundo finalista de la edición insistió en que la valenciana se le había insinuado, pero que finalmente se fijó en Fabio y encontró en el argentino al candidato perfecto para su estrategia.

"Tus llamaditas eran un poquito picantitas... Poca mujer. Que le vas tocando el culo a tu ex y lo vas negando", dijo Albert en unas lamentables palabras que hacían referencia a un episodio que desveló Julen el pasado viernes en Mujeres y hombres y viceversa. El ex de la concursante aseguró ante Toñi Moreno que Violeta le había "tocado el culo y lo de delante" al regresar de Honduras.

"¡Te mola el business! Vende humos, poco hombre. Yo te consideraba mi amigo y te quería un montón. Te he considerado mi amigo y estaba equivocada", le gritó entonces Violeta. "Ella me ha vendido como un súper amigo, pero Violeta dejó de hablarme. Me han dicho que se ha portado fatal y ha hablado de todo sobre mí", replicó Albert antes de que Fabio interviniera. "Eso del culo no hay prueba... No te puedo permitir que hables de mi novia así", le dijo a su compañero muy enfadado.