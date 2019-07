Rapapolvo de un técnico de la NASA a Sandra Barneda en 'Viva la vida': "Estás deformando la información" Ecoteuve.es 11:54 - 22/07/2019 0 Comentarios

José Manuel Grandela abroncó al programa de Telecinco por errar en los datos

El debut de Sandra Barneda en Viva la vida este sábado se vio empañado por un momento incómodo. El programa de Telecinco conmemoró el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna y por eso, conectaron en directo con Fresnedillas de la Oliva, un pueblo de Madrid que la NASA usó de base internacional para seguir la trayectoria del Apolo 11.

La reportera de Viva la vida habló con José Manuel Grandela, uno de los técnicos españoles que participó en la histórica misión especial. El experto abroncó al programa por "deformar la información" de la noticia y se dedicó a corregir varias afirmaciones.

"Primero quiero que deshagas ciertos comentarios que has hecho previamente", dijo muy molesto. "Esto es jugar con desventaja porque me imagino que has estado enseñando imágenes a la gente y haciendo unas preguntas semicondicionadas cuando yo desde donde estoy no estoy viendo nada".

Bronca de un técnico de la NASA a 'Viva la vida': "Por ahí no paso"

El hombre hacía referencia a las imágenes de los bulos y teorías de las conspiranoicas mostradas por el formato de Telecinco que tratan de explicar que todo fue un montaje. "No lo he visto y no puedo rebatir nada de eso". A continuación, Grandela corrigió un dato: "Tú has dicho que lo estaban viendo 400.000 personas cuando eran un mínimo de 400 millones. ¿Es un error de un cero? Vale, pero quiero que quede constancia".

"También has hablado de tres centrales nucleares, y por ahí no paso. Son tres centrales de seguimiento espacial", prosiguió ante los intentos de Barneda por reconducir la entrevista... sin suerte. "Estás dando una información a gente que no sabe de qué va la guerra y les estás deformando la información. Y yo que lo estoy escuchando no puedo caer en eso".