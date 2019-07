Isabel Pantoja, sobre la noche de sexo lésbico de Cantora: "No respetaron mi casa" Ecoteuve.es 22/07/2019 - 11:00 0 Comentarios

La tonadillera se moja con la polémica que desveló su hijo Kiko Rivera

Supervivientes 2019 abordó en su debate final uno de los asuntos más polémicos surgidos durante la edición: la noche de sexo lésbico que se vivió en Cantora el pasado Fin de Año. Kiko Rivera soltó la bomba durante una de las galas para cargar contra Aneth y ahora es Isabel Pantoja la que ha roto su silencio sobre lo que ocurrió en su casa.

Según explicó el DJ, dos amigas de Chabelita y Aneth "practicaron sexo" en uno de los sofás de Cantora. Kiko echó la culpa de todo a la peruana por haberlas traído a la fiesta y le hizo saber que no volvería a entrar en su domicilio. Kiko Rivera aseguró entonces que su madre no estaba al tanto de lo que había pasado.

Isabel Pantoja se mojó este domingo con la polémica: "Aneth es amiga de mi hija. La conocí hace unos meses en Lima, que fui a cantar. Ella fue a Cantora a pasar el Fin de Año. Fueron varias personas. Me he enterado ahora de lo que ocurrió. Ella no tuvo nada que ver. Varias personas hicieron lo que no tuvieron que hacer allí, y no respetaron a mi casa. Vinieron a través de ella y de mi hija", comenzó recordando.

"En ese momento no me enteré de nada. Mi hijo le dijo lo que le tuvo que decir. Una de las chicas trabaja en televisión y no voy a decir nada o quiénes son", aseguró la tonadillera sobre unas implicadas a las que ya puso rostro Cazamariposas.

"Quiero aclararle a Aneth que Cantora no es solo mía porque la dejó mi marido en herencia y la otra parte es de mi hijo Francisco. A mí Aneth no me ha hecho nada, pero pelearme con mi hijo es algo que no voy a hacer", afirmó Pantoja confirmando el veto que le había impuesto su hijo. "No tengo nada en contra de Aneth. Si tengo que verla en un restaurante o fuera lo haré... Yo te voy a seguir queriendo", le dijo a su compañera, que no pudo evitar romper a llorar. "La familia es sagrada y no puedo hacer nada. Tengo que respetarlo. A Isabel le tengo todo el cariño y todo el respeto del mundo", concluyó emocionada.