El tremendo enfado de Jorge Javier con Carlos Lozano en 'Supervivientes': "Yo esto a ti no te lo haría" Ecoteuve.es 22/07/2019 - 10:36

El presentador explotó contra el concursante por "intentar dinamitar" el programa

Telecinco emitió este domingo el debate final de Supervivientes 2019. Tras la gala del pasado jueves, en la que Omar logró la victoria y que logró batir todos los récords de audiencia (40,6% de share), el programa volvió a reunir a todos los concursantes para abordar sus encuentros y desencuentros en su paso por la isla del reality.

La tensión iba y venía por momentos y terminó afectando al propio Jorge Javier Vázquez, que perdió los nervios con Carlos Lozano después de varias interrupciones en el tramo final de la noche. Isabel Pantoja y Omar hablaban de la evolución de su relación en Honduras cuando, por lo bajo, se pudo escuchar la voz de Carlos Lozano. Fue entonces cuando el presentador le dio la palabra después de abroncarle por entorpecer el sonido.

"Sólo comentaba que no entiendo que ahora esto sea La casa de la pradera después de lo que se han dicho en la isla", dijo el madrileño en unas palabras que terminaron de enfadar al catalán. "Te voy a decir una cosa, con el respeto que te tengo como concursante y como presentador, no entiendo que intentes dinamitar el programa de esta manera. Hablando por lo bajo de temas que no aportan nada. Hemos llegado a un punto... es que yo a ti no te lo haría. Cuando te pregunte está bien, pero por lo bajo no está a tu altura. No te permitas caer en esas cosas porque no te van", dijo muy molesto Jorge Javier.

En ese momento, Mónica Hoyos pidió la palabra para dar su opinión, pero el conductor del programa se la negó. "Me queda una hora para irme de vacaciones, y estamos acabando el programa. Me da igual lo que me queráis decir. Ya estoy en otro punto, así que me da igual lo que queráis decir luego en otros platós, porque yo en un rato me voy y me olvido de todo. No quiero daros la palabra", aseguró.

Ante las caras de descontento de Lozano y Hoyos, Jorge Javier recordó a todos que eran libres de abandonar el plató: "¡Si alguien está incómodo en el plató que se largue ahora!", exclamó el presentador en el final de un desencuentro que, tal y como ha asegurado, se solucionó tras la grabación del programa.