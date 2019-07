El susto en directo que dio 'Socialité' a María Patiño sobre su actual "novio": "No me volváis a hacer esto" Ecoteuve.es 15:49 - 21/07/2019 0 Comentarios

El periodista del espacio de Telecinco anunció que tenían una noticia que le afectaba a su "novio" y a ella

Socialité dio un monumental susto en directo a su presentadora del programa, María Patiño, cuando le afirmaron que tenían una noticia que contarle sobre su actual pareja.

El periodista del programa que presenta Patiño anunció a la presentadora que tenía una información sobre su "novio": "Nos ha llegado una información de última hora que a ti no te va hacer gracia. Tiene que ver contigo y con tu novio, ¿estás preparada?", le preguntaba Javier de Hoyos.

Tras lanzar este enigmático mensaje el espacio de Telecinco se fue a publicidad y María Patiño, como comentó después de la vuelta, estaba apunto de abandonar el programa, sin embargo no lo hizo para seguir con su trabajo. "Estoy feliz", respondió más tarde cuando se le preguntó sobre cómo estaba.

La colaboradora de Sálvame afirmó que estaba en su mejor etapa, pero su expresión reflejaba que no le iba a gustar, en principio, lo que le iban a contar sobre su "novio". "Te quiero escuchar", acabó por decir la periodista para conocer la noticia.

"Escucha atentamente este titular", comenzó por decir de Hoyos dejando unos segundos de silencio para poner más tensión al ambiente. "Bradley Cooper tiene novia... Se ha ido a vivir con Lady Gaga", confesó el periodista ante una seria María Patiño.

"La verdad que no es una buena noticia...", contestó Patiño y tras ello añadir que no era "nada celosa". "No me volváis a hacer esto", pidió con clemencia María Patiño que no esperaba que la noticia hablara sobre la supuesta relación del actor norteamericano Bradley Cooper con la cantante Lady Gaga.