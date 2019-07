La exitosa técnica de sexo oral de la que presume un comensal de 'First Dates' Ecoteuve.es 13:40 - 21/07/2019 0 Comentarios

José no se cortó y le habló a Marta de la técnica de sexo oral con la que más se triunfa

First Dates es el escenario perfecto para hablar sobre las intimidades sexuales o al menos así lo piensan los comensales cuando se disponen a debatir sobre ello. José no se cortó y le habló a Marta de la técnica de sexo oral con la que más triunfa.

Marta y José pudieron disfrutar de una velada tranquila hasta que comenzaron a jugar las cartas del programa de Carlos Sobera. "¿Lo mejor que haces en la cama es...?", decía una tarjeta que leyó Marta.

"Esta no la voy a contestar... ¡No hombre es broma!", comentó la comensal entre risas ante la mirada de José. "Eso si te lo cuento pierde la magia y la gracia", explicó Marta para no desvelar sus mejores habilidades sexuales.

"Si tú no lo cuentas no lo cuento, pero si tú lo cuentas lo cuento", replicó José reflejando impaciencia por saber qué escondía Marta. "Eso no vale", bromeó Marta para más tarde añadir que no lo contaba porque "está feo decirte a ti mismo lo mejor que haces y ya lo descubrirás si hay que describirlo y si no pues nada".

Sin embargo, finalmente el comensal claudicó y pese afirmar que no iba a contar su mejor habilidad lo terminó por revelar: "Es verdad que en el oral la barba hace cosquillas. Sí que es verdad", detalló José ante las risas de su cita.