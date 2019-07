El furor por FaceApp llega a los famosos televisivos: las 10 celebridades que peor envejecen Ecoteuve.es 11:15 - 21/07/2019 0 Comentarios

La aplicación rusa se volvió viral en tan solo pocas semanas y en la actualidad hay controversia por la política de privacidad

Los famosos de la televisión se unieron al último fenómeno viral: FaceApp. Una aplicación rusa que envejece mostrando tu aspecto dentro de unos cuantos años. Desde Risto Mejide hasta David Bisbal pasando por Kiko Rivera quisieron compartir cómo se les vería en un futuro no muy lejano.

La aplicación rusa envejece de una manera tan realista que las celebridades no perdieron oportunidad en probarla. Pero ahora la controversia reside los términos de seguridad y privacidad de la aplicación, ya que los hechos apuntan a que los usuarios ceden sus datos sin ellos saberlo.

Un senador norteamericano pidió al FBI que abrieran una investigación acerca de la aplicación de móvil. Sin embargo, el origen de FaceApp se remonta al año 2017 cuando fue lanzada por la empresa rusa. Y dos años más tarde,y tras un nuevo boom de popularidad, la aplicación está siendo cuestionada por recopilar información muy sensible sobre sus usuarios.

De cualquier forma, los famosos de la televisión hicieron uso de la aplicación. Alberto Chicote no dudó en bromear diciendo que se parecía "muchísimo" a su padre. "No me falta mucho para lograrlo, pero tendré las mismas ganas de cachondeo como me parezco a Lola", escribió Paz Padilla.