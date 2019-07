Mónica Hoyos responde al frío reencuentro con Isabel Pantoja en 'Supervivientes': "Está haciendo otro reality" Ecoteuve.es 16:19 - 20/07/2019 0 Comentarios

La exconcursante del reality mostró su cabreo con la actitud de la tonadillera

Socialité recogió las primeras palabras de los concursantes de Supervivientes nada más acabar la gala de la esparada final en la que se proclamó campeón Omar Montes. Mónica Hoyos quiso ofrecer su opinión respecto al frío reencuentro con Isabel Pantoja.

Mónica Hoyos entró en plató pero el único que se acercó a saludarla fue su primo y su familia. Sus compañeros del reality no se levantaron a recibir a la concursante y Jorge Javier le quiso preguntar por ello. Fue entonces cuando Hoyos se acercó a cada uno de ellos para saludarles.

"Me habéis puesto verde ¿no? Tenéis unas caras que no son normales, pero no os preocupéis chicas que es la final", dijo la exconcursante. Sin embargo, Isabel Pantoja se mostró fría con la ex de Carlos Lozano. A lo que Hoyos respondió que tenían que disfrutar de ese día. Socialité se acercó a la exconcursante de GH VIP para conocer qué opinión tenía respecto a este incidente.

"No entiendo nada, está haciendo otro reality. No tengo nada que hablar porque he visto a otra persona no sé quién es", confesó a las cámaras del programa de María Patiño. La presentadora reveló que el desencuentro entre las concursantes se propició por la actitud de la tonadillera.

"Es una reacción después de una acción", dijo Patiño sobre la respuesta de Mónica a su programa en Telecinco. Pero lo que sí hubo durante la final fue la declaración de amor por parte de Hoyos que dijo que se había arrepentido por no "haber caído en las redes del amor de Colate porque me roneaba mucho y yo me quería enamorar, tenemos que tener una segunda oportunidad".