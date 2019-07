La extraña confesión de un comensal de 'First Dates': "Me gusta parecerme a Santiago Abascal" Ecoteuve.es 14:28 - 20/07/2019 0 Comentarios

David confesó que le gusta parecerse más a Santiago Abascal que a Benzema

David, un comensal de First Dates, reveló una confesión que nunca antes se había visto en el programa de Carlos Sobera. El joven reflejó su predilección por el líder de Vox cuando asocian su físico con algún personaje mediático.

Los comensales de First Dates en más de una ocasión sacaron a colación la política. Y David no solo habló de ello, sino también mostró su gusto por un político en concreto: Santiago Abascal. Al joven en más de una ocasión le sacan parecido con Benzema, el futbolista del Real Madrid o con Abascal, líder de Vox.

Lea también: Mayúsculo patinazo en geografía de un comensal de First Dates: confunde Murcia con Andalucía

"Me han dicho que me parezco a Abascal, me parezco a Benzema, pero de quien más me gusta parecerme es a Santiago Abascal", expresó David orgulloso. Este joven camarero vino dispuesto al dating show a encontrar una chica madura que le ayuda a sentar cabeza.

Y se encontró con Gloria una mamá joven que le gusta escribir al igual que el propio comensal. La química entre ellos fue instantánea y a medida de la cita fue creciendo gracias a sus parecidos gustos. "¿Qué tal la cita?", preguntó David a Gloria en la decisión final.

El camarero salió encantando de la cita porque "es parecida a mí y tendría una segunda cita hablar mucho menos nerviosos que hoy". Por su parte, Gloria explicó que también le gustó David y tendría una segunda oportunidad con él para conocerse más.