La Polícia interviene en la final de 'Supervivientes': "No ha ocurrido nunca en Mediaset" Ecoteuve.es 11:43 - 20/07/2019 0 Comentarios

Kiko Hernández explicó los hechos en 'Sálvame' enseñando las imágenes de lo ocurrido

La final de Supervivientes dio mucho de sí. Desde Sálvame confirmaron que la Policía Nacional se personó durante el evento más esperado porque los amigos del ganador, Omar Montes, no cumplieron el protocolo.

Kiko Hernández fue el encargado de contar la noticia en Sálvame. El programa emitió las imágenes de la gala final en el que se que los amigos irrumpieron en el plató al anunciar el nombre del ganador.

Lea también: El tórrido reencuentro entre Violeta y Fabio en la final de Supervivientes: Nos ha visto follando toda España

Un hecho que el programa prohibió y que los amigos de Omar no acataron. Por ello, al finalizar la gala y como comentó Hernández en el formato de Telecinco varios regidores les agarran del brazo y les sacan del plató. Y ello fue la gota que colmó el vaso y los amigos de Omar tuvieron una trifulca posteriormente.

"La movida gortda fue cuando salieron con 'no me toques', 'no me chilles'... Tienen que ir unos agentes de seguridad interna y llaman a la Policía Nacional", relató el colaborador. Sálvame consiguió hablar con dichos amigos y reconocieron que aunque habían incumplido el protocolo no hubo un altercado. "El fallo fue nuestro que hicimos las cosas mal. Pedimos disculpas", explicó uno de ellos.