Anna Allen desvela el "infierno" que vivió tras inventarse una vida en Hollywood: "Perseguían a mi hermano" Ecoteuve.es 19/07/2019 - 19:20

La actriz concede su primera entrevista tras su sorprendente cameo en 'Paquita Salas'

"Todas las personas tenemos derecho a pasar página", declara

Anna Allen ha vuelto. La actriz que se esfumó de la vida pública después que que los medios destaparan que se había inventado una carrera en Hollywood ha dado su primera entrevista después de su cameo en Paquita Salas en el último episodio de su tercera temporada.

Por un lado Allen inspira un personaje llamado Clara, que interpreta Claudia Traisac, una actriz que desapareció misteriosamente tras descubrirse unas fotos manipuladas en la alfombra roja de los Oscar.

Por otro lado, en un ejercicio de metaficción dentro de la trama de la serie, esa historia acaba siendo llevada al cine en una película que dirige Belén de Lucas (Anna Castillo) y la actriz elegida para el papel resulta ser la propia Allen, que pronuncia un monólogo de arrepentimiento en el que admite su error.

Anna Allen reconoce que no fue fácil grabar 'Paquita Salas'

"No lo vi claro a la primera, era arriesgado. Pero había que apostar. Tengo muy claro lo que digo en cada frase de ese texto. Era la primera vez que lo pronunciaba en voz alta delante de gente que no era de mi entorno más íntimo. Debía ser corto y efectivo. Cuenta muchas cosas", ha dicho sobre la escena en Paquita Salas a una entrevista concedida a S Moda.

La actriz reconoce su error: "Equivocarse es humano, y ahora puedo entender todo lo que pasó. Yo erré y sé exactamente en qué lo hice. Desde luego, te aseguro que todos somos muy manipulables y yo me creí cosas que no me tendría que haber creído".

"Todas las personas tenemos derecho a pasar página. Y mi objetivo ahora es empezar a disfrutar de nuevo delante de la cámara", declara. "Nadie se hace una idea del infierno que he vivido. Ya no solo por la mofa y la burla. (...) Había coches delante de la casa de mi madre, perseguían a mi hermano... Lo he pasado muy mal. El escarnio es una tortura legal".