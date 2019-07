Anabel Pantoja desvela en qué se gastará Omar Montes los 200.000 euros de 'Supervivientes' Ecoteuve.es 19:30 - 19/07/2019 0 Comentarios

La colaboradora asegura que mandó más de veinte mensajes para hacer ganador al cantante

Omar Montes se proclamó ganador de Supervivientes 2019 tras vencer a Albert Álvarez. Tras perder la primera prueba, el madrileño se tuvo que batir con su compañero Fabio Colloricchio y se clasificó al duelo final del que resultó ganador con el 53,7% de los votos.

Una de las amigas que el cantante ha hecho durante su paso por Honduras has sido su ex suegra Isabel Pantoja. Es por ello, que Anabel Pantoja habló con Omar para saber cómo había vivido la gran final y en qué iba a destinar los 200.000 euros que se adueñó tras proclamarse ganador: "A mí lo que me dijo su familia y él era que se iba a comprar un piso para él y para su hijo".

Anabel Pantoja asegura ayudó a que Omar ganara 'Supervivientes'

Carlota Corredera preguntó a Anabel Pantoja si su tía había contribuido en la victoria del madrileño y ella respondió:"Nosotros hemos hecho todo lo posible por apoyar a Omar al igual que Violeta ha hecho todo lo posible por apoyar a Fabio. Albert también tiene muchos seguidores del mundo de Mujeres y Hombres y Viceversa y estaba todo muy reñido. Yo mandé 22 mensajes".