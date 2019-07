Frank Blanco abandona Zapeando' seis años después: "He incumplido mi promesa" Ecoteuve.es 19/07/2019 - 17:23 | 17:47 - 19/07/19 0 Comentarios

El presentador dejará el programa de La Sexta tras las vacaciones de verano

"Tengo fama de haberme cargado decenas de programas de la competencia"

Frank Blanco abandona Zapeando. El presentador ha anunciado este viernes su salida del programa de La Sexta para afrontar nuevos proyectos lejos de la cadena. El catalán comenzará una nueva etapa profesional seis años después de aterrizar en Atresmedia para levantar las sobremesas de su segundo canal.

Ha sido justo al final del programa de este viernes cuando el comunicador se ha dirigido a sus espectadores para primero, informar que la semana que viene se va de vacaciones y que Anna Simon le sustituirá.

"Y otro anuncio. Este es más complicado porque voy a incumplir una promesa", ha dicho después. "Después de casi seis años nos sentimos todos cerca. A partir de septiembre no voy a seguir presentando Zapeando, no voy a llegar al programa 2.001, que era mi promesa, porque ha llegado la hora de cambiar".

"Llevo seis años aguantando que me llaméis viejo y ya por fin me voy a ir a otro sitio donde me van a ver como lo que soy, un joven prometedor, lleno de talento", ha bromeado Blanco. "Tengo fama de haberme cargado decenas de programas de la competencia, pero otros requieren de mi sensacional trabajo y yo me dejo querer".

Tras más de 15 años de carrera profesional en televisión, Frank Blanco se incorporó a la familia de La Sexta en 2013 para presentar Zapeando en las tardes de la cadena. El conductor ha estado al frente del programa durante seis años con un excelente resultado de audiencia.

Mientras que Frank Blanco hacía oficial su marcha, sus colaboradores se emocionaban. Ana Morgade y Paula Prendes rompieron a llorar y Quique Peinado se tapaba la cara con las manos.