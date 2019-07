Ana Obregón confiesa que ella también padeció un tumor en el pasado: "Me puse bastante malita" Ecoteuve.es 16:38 - 19/07/2019 0 Comentarios

La actriz relató cómo vivió la enfermedad de su hijo y su relación con Lequio

Ana Obregón acudió el pasado miércoles a Lazos de Sangre, donde repasó su trayectoria profesional y también su vida personal. La bióloga no tuvo reparo en hablar de las distintas relaciones amorosas que ha tenido, entre las que se encuentra la que mantuvo con Alessandro Lequio. Además, la actriz repasó algunos de los momentos más duros de su vida, entre los que se encuentra la enfermedad de su hijo Álex Lequio.

Obregón comenzó rememorando la época en la que tuvo que irse a Estados Unidos para tratar la enfermedad de su hijo: "Recuerdo especialmente seis meses muy duros. 90 días de hospital, sesiones de quimio de 10 horas, tres días seguidos... y yo sola. Y en una ciudad que es una locura", relató.

"Era como una misión, salvar la vida de mi hijo. No hay otra. Corté. Hablaba con mis hermanas, mis padres, hermanos y nada más", prosiguió Obregón asegurando que en esos momentos solo le importaba que su hijo estuviera bien.

Ana Obregón cuenta que tuvo un tumor con tan solo 13 años

Además, la actriz confesó haber padecido un problema de salud cuando tenía 13 años que hizo que desarrollase una gran creatividad por la que decidió ser artista: "Siempre era la que tenía más imaginación, pero eso fue a raíz de los 13 años, edad en la que me puse malita. Estaba bastante mal y hubo un momento en el que no podía ir al colegio... Era un tumor ".

"Empecé a adelgazar mucho, me veía horrible. Era como el patito feo, no me desarrollaba porque estaba mala. Un día vi en la pizarra la frase 'Ana está plana como una rana'", relató Ana Obregón haciendo referencia a las consecuencias que se derivaron de su enfermedad.