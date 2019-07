Julen recibe a Violeta y Fabio con un bombazo inesperado: "Me metió la mano..." Ecoteuve.es 17:20 - 19/07/2019 0 Comentarios

'MYHYV' vive un tenso e incómodo encuentro del triángulo amoroso de 'Supervivientes'

Mujeres y Hombres y Viceversa ha estirado el chicle de Supervivientes tan solo unas horas después de su final. El programa de Toñi Moreno ha juntado al triángulo amoroso formado por Violeta, Fabio y Julen. Los tres han protagonizado un encontronazo en directo.

El extronista ha saludado a la pareja y la tensión se palpaba en el ambiente. "Lo primero que tengo que decirte Fabio es que antes de que fuera mi ex, fue mi novia. No he venido a desearos ningún mal porque a Violeta la quiero un montón y la voy a querer siempre y quiero que le vaya bien", ha dicho primero Fabio.

Lea también: El tórrido reencuentro entre Violeta y Fabio en la final de 'Supervivientes': "Nos ha visto follando toda España"

Sin embargo, lo que no se esperaba la influencer era la 'puñalada' inesperada que le ha soltado Julen en directo. "¿Eres celoso? ¿Te ha contado Violeta todo?", ha empezado a dirigirse al argentino. "Porque cuando volvió de Honduras me tocó el culo y lo de delante... y nunca me habían tocado así".

"¡Tú eres muy tonto!", le ha gritado Violeta en un sinfín de reproches a lo que Toñi ha opinado que Julen no había superado su ruptura. Por su parte, Fabio ha mostrado su confianza en su pareja y ella ha pedido a su ex que desaparezca para siempre.