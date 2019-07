Jesús Vázquez coge el testigo de 'Supervivientes' en la noche del jueves con 'Me quedo contigo' Ecoteuve.es 13:50 - 19/07/2019 0 Comentarios

El presentador de Mediaset conducirá el dating show que se emitió en más de 30 países

Me quedo contigo ya tiene fecha de estreno en Mediaset: el jueves 25 de julio. El nuevo 'dating show' de Telecinco será conducido por Jesús Vázquez, quien estuvo en la gala final de Supervivientes para promocionar su próximo proyecto en la cadena.

Tras Factor X, Jesús Vázquez saltó a Cuatro para presentar Bake Off España y ahora regresa a Telecinco para el nuevo dating show que cogerá el testigo de Supervivientes 2019 tras su final. Este formato consiste en que 20 chicas tratarán de encontrar el amor a través del criterio de sus madres.

Lea también: La aparatosa caída en la final de Supervivientes que eclipsó la proclamación de Omar Montes

Sus propias madres serán las encargadas de elegir los candidatos adecuados para sus hijas. Pero la decisión la tendrán los jóvenes que escogerán a dos madres para conocer a sus hijas y determinar con cuál de ellas tener una cita.

Mientras se disputaba la esperada final de Supervivientes, Jesús Vázquez se coló en un plató que otrora fue suyo para promocionar su propio programa, que se estrenará el 25 de julio a las 22.40. El concurso es la adaptación del formato de éxito Take me out y llega avalado por su éxito fuera de nuestras fronteras: ha sido producido en más de 30 países.