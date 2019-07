'Supervivientes 2019': los 20 momentazos de una edición inigualable Ecoteuve.es 19:05 - 18/07/2019 0 Comentarios

El reality de Telecinco celebra su gran final con Omar, Fabio, Albert y Mahi

Las galas semanales han tenido una notable increíble promedio del 33,1% de share

Omar Montes, Albert Álvarez, Fabio Colloricchio o Mahi Masegosa. Uno de los cuatro se proclamará esta noche ganador de Supervivientes 2019 y, por tanto, podrá disfrutar del cheque final valorado en 200.000 euros.

Tras doce semanas de aventura en Honduras, los supervivientes aterrizarán en España tras haber protagonizado una de las ediciones más comentadas de la historia del reality por las distintas tramas que se han creado.

Supervivientes cierra su decimoctava edición como una de las que mayor congregación de espectadores ha tenido con un promedio del 33,1% en las galas semanales. Si por algo se caracteriza la actual temporada del programa es por la televisión transversal que ha presentado entre Telecinco y Cuatro.

Esto no podría haber sido posible sin la colaboración de un elenco de concursantes que ha llevado el concurso a lo más alto. Isabel Pantoja ha sido la gran protagonista y desde que puso rumbo a Honduras ha participado en tramas y disputas que han ocupado gran parte de la parrilla televisiva.

A pocas horas de comenzar la gran final, ECOTEUVE.ES repasa los mejores momentos de una edición inigualable:

1. El salto de Isabel Pantoja y su reencuentro con Chelo

Tras siete años sin verse, Isabel Pantoja y Chelo García Cortés se reencontraron en la primera gala de Supervivientes. Más tarde, la tonadillera protagonizó uno de los momentos más esperados al tirarse desde el helicóptero.

2. Chelo y el barro: ¿pelo o peluca?

La colaboradora de Sálvame provocó la carcajada en la primera prueba del reality en la que los concursantes se lanzaron a una piscina llena de barro. Se le pegó tanto, que parecía que tuviera una calvicie o llevase una peluca. La imagen se viralizó y los memes de Chelo se multiplicaron.

3. El ataque de pánico de Loli Álvarez: "¡Me va a dar algo!"

Tras convertirse en la primera expulsada de la edición, la cantante fue trasladada a un palafito en el que tenía que vivir sola y no podía comunicarse con sus compañeros. Los nervios se apoderaron de Loli que aseguró que quería volver a España: "Me va a dar algo".

4. El falso embarazo de Violeta

Violeta Mangriñán regresó al concurso en Supervivientes después de haberlo abandonado unos días antes para solventar un "tema personal" que nunca explicaron y que resultó ser un falso embarazo.

5. "¿Tú quién te crees Daddy Yankee o Juan Magan?"

Isabel Pantoja se enzarzó con Omar Montes tras creer que el cantante estaba hablando de su hija. La tonadillera haciendo referencia a que su compañera era conocido gracias a Chabelita, le comparó con dos cantantes internacionales: "¿Tú quién te crees Daddy Yankee o Juan Magan?".

6. El veto a las Azúcar Moreno tras abandonar Supervivientes

"Ya no sois personas gratas en Mediaset, tardaréis mucho tiempo en pisar un plató". Así de duro fue el recibimiento de Jorge Javier con Toñi y Encarna Salazar después de ser acusadas de abandonar el concurso justo cuando habían cobrado lo pactado.

7. Brutal bronca de Lozano con Pantoja: "Para grande, Rocío Jurado"

Carlos Lozano e Isabel Pantoja tuvieron que convivir varias semanas juntos durante el inicio de la edición. El roce hizo que los concursantes mantuvieran varias disputas. En una de ellas, el presentador estalló: "Te crees que eres la más grande y esa era Rocío Jurado".

8. La noche de sexo lésbico en Cantora

Desde que arrancara la edición, el DJ acusó a Aneth de ser una mala influencia para Isabel Pantoja y celebró por todo lo alto su expulsión del concurso. Además, Kiko Rivera reprochó a Aneth la noche de sexo lésbico en Cantora: "Me desperté y las pillé".

9. La noche de sexo de Fabio y Violeta

Fabio y Violeta Mangriñán pasaron una noche juntos y a solas con motivo del cumpleaños del argentino. Abrazos, caricias, roces... solo fue el comienzo de una velada que acabó por todo lo alto. Fabio y Violeta tuvieron sexo completo sobre la esterilla.

10. La discusión entre Dakota y Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez y Dakota protagonizaron una tensa discusión en el ecuador del concurso. El presentador y la concursante tuvieron un encontronazo que dejó varios reproches y lágrimas en una noche tensa: "Vamos... ¡con los pollos que les montabas en Hermano Mayor y ahora quieres hablar con tus padres!".

11. Dakota denuncia los privilegios de Isabel Pantoja

Dakota se quejó de que Isabel Pantoja pudiera hablar con su hijo Kiko Rivera después de haber hablado con su hija unos días antes. "No me parece bien que una persona hable con el exterior y los demás no", comentó la concursante a Jorge Javier Vázquez entre los aplausos del público en el plató.

12. El robo de la lata de chopped

Colate acusó a Isabel Pantoja de robar comida. Mientras que ella afirmaba que se la había dado el médico, Jorge Javier la dejaba en evidencia al desmentir que la organización se la hubiese entregado. Por último, el vídeo sobre el supuesto robo de la lata confirmó que la tonadillera no robó al grupo la lata, pero no esclareció en absoluto el origen de la misma.

13. El reencuentro entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra

Miriam Saavedra apareció disfrazada de unicornio ante la mirada de Carlos Lozano. La ex concursante fue como 'fantasma del pasado' para convivir unos días con un expareja, pero su reencuentro estuvo lleno de reproches. Sin embargo, al final tuvieron una conversación y las aguas se calmaron.

14. El ataque de ansiedad de Isabel Pantoja: "¡Me estoy volviendo loca!"

Isabel Pantoja sufrió un ataque de ansiedad. La tonadillera amagó con abandonar entre lágrimas y sollozos porque el lugar le recuerda "muchísimo a donde yo no elegí estar". La cantante afirmó que se estaba "volviendo loca" porque su mente ya no aguanta más en Honduras.

15. Pantoja llora al recordar la cárcel

Isabel Pantoja ha intentado abandonar Supervivientes en varias ocasiones y tiene una explicación. La dio la cantante a raíz del impactante ataque de ansiedad que sufrió. La tonadillera aseguró que en ocasiones recordaba sus momentos en la cárcel y sentía la misma privación de libertad al no poder hablar con su familia ni salir de allí.

16. El 'piscinazo' de Colate en Supervivientes

Albert, Dakota y Colate mantuvieron una monumental bronca a cuentas de la comida y el fuego que acabó en un brutal enfrentamiento verbal y físico en Supervivientes. En un momento de la discusión, Colate y Dakota forcejearon y el primero cayó al suelo. No obstante, el programa no apreció una agresión violenta de Dakota a Colate.

17. Colate, Fabio y Albert: una fractura y dos hombros salidos

Supervivientes vivió una de sus noches más accidentadas de la historia. Fabio, Albert y Colate tuvieron que ser atendidos por los médicos del programa, pero fue el ex de Paulina Rubio el que salió peor parado tras caerle una rueda encima en una prueba de recompensa.

18. Mahi se convierte en la segunda repescada

Jorge Javier conectó con Cayo Paloma para comunicar la decisión de los espectadores. Dakota, Mahi y Chelo García Cortés se jugaban un puesto para poder ser repescadas y por ende concursantes de pleno derecho. Finalmente, Dakota y Chelo se convertían en las expulsadas y Mahi se salvaba, se reincorporaba al grupo con pleno derecho.

19. Mónica Hoyos, "la peor expulsión de la historia"

Mónica Hoyos cayó a las puertas de la final de Supervivientes. La expareja de Carlos Lozano no pudo ganar el duelo que tenía con Fabio y quedó eliminada tras once semanas de convivencia. Sin embargo, la peruana protagonizó uno de los gestos más feos que se recuerdan en el reality al estallar por la eufórica celebración del italiano.

20. El reencuentro de Pantoja con Jorge Javier

Isabel Pantoja volvióa pisar un plató de Mediaset en su regreso a España tras abandonar Supervivientes 2019 de manera forzosa por un problema de salud. Una cita insólita en la que el reality preparó un recibimiento con honores para la tonadillera: con ella maquillada, el público puesto en pie ovacionándola y con Jorge Javier Vázquez entregándole un ramo de flores. Además, pudo ver las disputas que han tenido sus hijos en plató.