Peligra la continuidad de Chelo en 'Sálvame' tras su paso por 'Supervivientes': "Hablaremos en el despacho"

David Valldeperas, indignado con la colaboradora por su 'plantón' al programa

Chelo García Cortés puso rumbo a España tras ser expulsada de Supervivientes a las puertas de la final. No obstante, pese a confesar que está feliz con su paso por el programa, la periodista se ha visto envuelta en una disputa con los colaboradores de Sálvame.

Omar Suárez, uno de los reporteros del programa, se desplazó hasta la casa de la comunicadora para preguntarle sobre sus primeros días en España y su opinión sobre el distanciamiento que ha tomado con María Patiño y Gema López. Sin embargo, la ex superviviente decidió no hablar con Omar y, por tanto, dar plantón al espacio en el que colaboradora desde hace 10 años.

La presentadora del programa, Carlota Corredera, aseguró haberle llamado al teléfono pero que Chelo no se lo cogió en ningún momento. Lo mismo paso con David Valldeperas, el actual director de Sálvame.

"Los actos tienen consecuencias y no hablo de mí. Tú hay una persona a la que no le has cogido el teléfono, a tu director. Yo te digo una cosa, mide tus fuerzas ¿vale?" manifestó Corredera dirigiéndose a la periodista.

El cabreo de David Valldeperas con la colaboradora

Minutos más tarde, Valldeperas cogió el micrófono para expresar el cabreo que tenia con la colaboradora: "Si no me coge el teléfono, eso para mí, es desautorizar a quien la lleva dirigiendo hace diez años. Yo intento dentro de las posibilidades dar una de cal y otra de arena pero no nos podemos olvidar que estamos haciendo un programa de televisión", declaró.

"Si ella está escuchando y yo quiero hablar con ella, no hay nada más que decir. Lo que pasa es que yo ya no quiero hablar contigo y eso va a ser jodido, ya te lo digo. Hablaremos lo que tengamos que hablar en un despacho" concluyó el director del programa tras recibir mensajes de Chelo Garcia Cortés dejando en el aire su continuidad en el programa.