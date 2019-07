Carlos Sobera, el acierto 'silencioso' de 'Supervivientes 2019': "Nunca tuve prejuicios con los realities" Adrián Ruiz 18/07/2019 - 14:22 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista al presentador del 'Tierra de Nadie' antes de la final

"No ha habido trato de favor con Isabel Pantoja; su concurso no me ha decepcionado", dice

"No me importaría concursar en 'Supervivientes', sería una experiencia vital"

Cuando Telecinco anunció que Carlos Sobera se haría cargo del Tierra de Nadie de Supervivientes 2019, muchos se sorprendieron por el cambio de registro que suponía para el presentador. Y aunque es cierto que ya con First Dates se sumergió con éxito en un género televisivo hasta la fecha inédito para él, el público vinculaba tradicionalmente su figura a la de los concursos.

Sin embargo, el de Baracaldo hizo alarde por enésima vez de su más que demostrada profesionalidad y logró adaptarse enseguida a un formato muy complicado. Además, Sobera ha sabido aportarle su propio sello, con un tono amable y con su particular sentido del humor provocando todo un soplo de aire fresco al debate del reality de la noche de los martes.

"Nunca he tenido ningún tipo de prejuicio hacia el reality show. Cuando me lo ofrecieron, lo acepté sin cuestionarme absolutamente nada, convencido de que era un formato muy interesante. Y más en el caso de Supervivientes, que ha dado pruebas de ser un gran formato lleno de vida y con mucha intensidad", explica Sobera a ECOTEUVE.ES a la hora de aclarar los motivos por los que decidió formar parte de este proyecto.

Y aunque admite que él mismo tuvo dudas sobre si el programa funcionaría sin Jorge Javier, lo cierto es que el presentador, de forma silenciosa, ha terminado recibiendo el aplauso de la crítica y de los espectadores. Estos han convertido al Tierra de Nadie de Supervivientes 2019 en el programa con el mejor share de la historia de Cuatro: un 22,3% y 2.452.000 espectadores. Carlos Sobera hace balance de una edición con una audiencia de otro tiempo.

Nunca antes le habíamos visto al frente de un reality. ¿Qué le motivó a aceptar el proyecto?

Me motivó la curiosidad, crecer como profesional, aprender cosas nuevas, descubrir otro tipo de experiencias y tener una vida plena de presentador. Hay que hacer permanentemente cosas nuevas, porque es la mejor manera de crecer y divertirte.

¿Qué prejuicios (si es que los tenía) ha derribado sobre este tipo de programas gracias a su labor en Supervivientes?

Nunca he tenido ningún tipo de prejuicio hacia el reality show. Cuando me lo ofrecieron, lo acepté sin cuestionarme absolutamente nada, convencido de que era un formato muy interesante. Y más en el caso de Supervivientes, que ha dado pruebas de ser un gran formato lleno de vida y con mucha intensidad.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del formato?

Lo que más me ha sorprendido del formato es cómo es capaz de enganchar desde el minuto uno, con pruebas de supervivencia y con pruebas de convivencia. La capacidad que tiene para asombrarte y sorprenderte, simple y llanamente, con el día a día de lo que ocurre entre varias personas que están ahí en una isla, sin ningún tipo de ayuda exterior, pasando hambre, sufriendo, pasando calamidades... Me ha seguido sorprendiendo la capacidad de los concursantes para superar todas las dificultades, para aguantar lo indecible y para llegar hasta el final como un reto consigo mismos. Eso me parece muy loable.

La audiencia de Supervivientes 2019 ha sido espectacular. ¿Esperaba encontrarse con semejantes registros?

Sí, la verdad es que las audiencias de Supervivientes han sido brutales. ¿Me lo esperaba? Ciertamente sí, porque el año pasado fueron buenísimos y los del año anterior también habían sido extraordinarios. Es un formato que tiene una fortaleza tremenda, que a la gente le atrapa mucho e incluso a veces con independencia de las personas que vayan a concursar en la isla. Este año, además, tenía ese añadido de la participación de Isabel Pantoja. Esto daba ya una pista del éxito en términos de audiencia que iba a tener Supervivientes. Así que debo confesar que sí, que me lo esperaba por lo menos en la gala de los jueves y los domingos. Luego la del martes, conmigo, ya tenía más dudas, pero he visto que el público es muy fiel al formato y lo sigue allí donde esté.

¿Qué porcentaje de ese éxito diría que es mérito de Isabel Pantoja?

No se puede negar que la intervención de Isabel le ha dado un plus de audiencia al programa. Sería negar una evidencia, una realidad. Creo que su presencia y sus calamidades, sus ataques de pánico, sus angustias... al final también la superación de todas esas dificultades y su afán por llegar hasta el final han sido protagonistas maravillosos de Supervivientes.

¿Qué le ha parecido el concurso de Isabel Pantoja? ¿Le ha decepcionado?

No, en absoluto. Yo creo que al principio se encontró con una realidad mucho más dura de la que se esperaba y se vino abajo con cierta frecuencia. Pero creo que al final, con lo que uno se queda es con que ha sido capaz de superar todos esos reveses y las tremendas dificultades de la isla. Si no llega a ser por su enfermedad, quizá hubiera llegado a la gran final de hoy. De hecho, se ha marchado poco más de una semana antes y por prescripción médica, lo cual demuestra que ella ha hecho un trabajo de lucha importante contra sí misma y contra sus limitaciones para llegar hasta el final. Eso creo que no puede ser motivo de decepción, sino todo lo contrario, motivo de alabanza.

Jorge Javier ha defendido el que hubiera ciertas concesiones con ella por la envergadura de su personaje. ¿Está de acuerdo con él en que había que tener ciertos tratos de favor con la tonadillera?

Yo no he vivido eso en absoluto. Incluso a mí me tocó hablar seriamente con ella y llamarle la intención sobre su intención de abandonar en la segunda semana. A veces el día a día del propio formato impide atender a todos de la misma manera, pero no tengo la sensación de que haya sido así.

¿Le ha 'fastidiado' no tener la oportunidad de entrevistarla en el Tierra de Nadie?

Me hubiera encantado hacerlo, porque es un personaje impresionante y una artista de primera categoría durante décadas en este país. Hubiera sido muy bonito hacerlo, pero soy el primero en entender que por escaleta y por disposición de programas, no era el lugar para entrevistarla sino el del domingo y el del jueves.

¿Le ha costado mucho contener a los tertulianos del debate? ¿Quiénes de ellos han sido los más 'rebeldes'?

Yo no he tenido la impresión de que fuera difícil hacer el programa con los tertulianos, en absoluto, no he tenido a ninguno rebelde. De vez en cuando, Bárbara Rey y Carmen Gahona se me iban un poquito de las manos, pero en seguida quedaban controladas. O sea que mi impresión es que me han hecho muy fácil el trabajo y que me he divertido mucho con todos ellos.

¿A quién ve favorito para llevarse la victoria en la final?

A nivel personal no tengo favorito. Las cosas están muy igualadas entre Omar, Albert y Mahi, quizá veo más débil a Fabio en este sentido. De los tres, sinceramente, no veo ningún favorito claro.

Ahora que lo ha podido ver de cerca, ¿se animaría a participar en Supervivientes como concursante?

Yo creo que hay que reunir mucho valor para ser concursante de Supervivientes, así que no sé si me animaría. No me importaría, ¿eh?. Porque aparte de ponerme en forma, seguro que sería una experiencia vital de primer orden. Pero hay que reunir valor, mucho valor, y todavía no he conseguido reunir el suficiente.

Carlos Lozano también era presentador y hace unos años dio el salto a personaje de realities y programas de corazón. ¿Qué opina de este cambio?

Entiendo que cada profesional tiene que hacer, en cada momento, lo que crea más oportuno para su carrera y su felicidad y no me parece que se haya equivocado en ir y venir y hacer un Supervivientes, un Gran Hermano y presentar Granjero Busca Esposa. Creo que ha revitalizado su carrera y que ha tenido la oportunidad de mostrarse tal y como es para que luego el público juzgue su labor y le haga un hueco en el mundo de la tele, pero en cualquier caso siempre hay que respetar la libertad y la decisión de cada uno.

Hubo un tiempo en el que fueron compañeros. ¿No se le ha hecho raro el trato presentador-concursante con él?

En absoluto. Carlos es un profesional de la televisión y conoce perfectamente los códigos en los que tiene que comportarse y hablar, tanto cuando está como concursante como cuando está como presentador. Es un tipo muy amable y ha estado siempre a favor de obra. Además, cuando ha intervenido conmigo en los debates del martes ha estado fantástico. No sólo hay que decir que lo ha hecho bien, sino felicitarle.

¿Repetiría el año que viene en el Tierra de Nadie si le ofrecen presentarlo?

Desde luego, si me dan la oportunidad lo haré, porque ha sido una experiencia maravillosa y estoy muy agradecido al público, a la cadena y a Bulldog TV.