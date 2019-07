Màxim Huerta, avergonzado al enfrentarse en directo a su debut en televisión con María Teresa Campos Ecoteuve.es 12:52 - 18/07/2019 0 Comentarios

El presentador se presentó en 1993 a un concurso de jóvenes talentos en TVE

Màxim Huerta pasó un comprometido momento este miércoles en A partir de hoy, el programa que presenta en TVE desde hace unos días. Julia Varela, la directora del espacio, recuperó su debut en televisión en su sección vintage.

Fue en 1993. El ahora escritor acudió a sus 22 años a un concurso dentro de Pasa la vida, programa que presentó María Teresa Campos en la cadena pública, y que tenía como objetivo encontrar jóvenes talentos para la televisión. Su debut oficial fue en 1997 en Canal 9.

Él se presentó y dijo que venía de un pueblecito de Valencia. "Llámame Maxi", pidió el que fuese Ministro de Cultura a la comunicadora: "¿Tú quieres ser presentador de televisión?". "¡Hombre, para eso he venido", respondió él con total seguridad. "Les dejo con Maxi Huerta Hernández dando las noticias", le dio paso ella.

La vergüenza de Màxim Huerta ante su debut en televisión

Las imágenes no son nuevas porque ya las rescató Viaje al centro de la tele, pero sí era la primera vez que Màxim se enfrentaba en directo a ellas. "Oye, todos tenemos una juventud... difícil. Estoy buscando miradas de apoyo y no veo ninguna", dijo avergonzado. "Parece que me he operado las orejas", bromeó después a lo que apuntó Iturriaga: "Tienes buena oreja". "Las tengo para hacer unos torreznos españoles", zanjó entre risas.