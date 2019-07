Antonio García Ferreras desvela los secretos de su relación con Florentino Pérez: "Discuto mucho con él" Ecoteuve.es 18/07/2019 - 12:16 1 Comentario

El presentador de La Sexta fue entrevistado por Juan Antonio Alcalá en la COPE

"No voy a engañar a la gente diciendo que soy neutral, hago una televisión de izquierdas"

Antonio García Ferreras fue entrevistado por Juan Antonio Alcalá este miércoles en La contraportada de El partidazo de COPE. El presentador y jefe de informativos de La Sexta habló de política, de su amistad con Florentino Pérez y de más periodismo, claro.

El tono emotivo predominó durante toda la charla entre dos excompañeros, quienes coincidieran en la cadena Ser hace años. "A ti te queda muy bien este micrófono azul", piropeó nada más comenzar Alcalá a lo que Ferreras respondió: "Sabes que soy más bien de espíritu rojo, pero los colores no tienen exclusiva sobre la verdad. Soy del color de mis hijos, sobre todo".

A continuación, el periodista desveló cómo surgió Al rojo vivo. "Queríamos que uno de los ADN de La Sexta fuera el periodismo, la actualidad y la información. Empezamos con el fútbol, el Mundial y el entretenimiento porque había que intentar que la gente se conectase", empezó explicando.

"Los padres fundadores de La Sexta nos pidieron diseñar un programa de actualidad, que iba a ser nocturno en La Sexta 2. Yo no quería presentarlo pero me dijeron 'tienes que ser tú". Empezamos en La Sexta 2 con un 0,5% de audiencia y luego les dio la locura de pasarlo por la mañana".

Sobre su apuesta si Pedro Sánchez saldrá embestido presidente, Ferreras apuntó: "Todo apunta, a esta hora, a que es imposible. Y yo creo que puede haber un sorpresón... (...) Al espíritu de La Sexta, cuantas más elecciones, mejor; pero este país ya merece un poquito de sosiego. Las buenas democracias son las que son un poco aburridas".

Ferreras: "Hacemos una televisión de izquierdas"

El presentador de Al rojo vivo, que reconoció que intenta "inmunizarme a las exigencia de las audiencias diarias", fue preguntado por Alcalá por las críticas que recibe por hacer "una información muy sesgada".

"Hacemos una televisión de centro-izquierdas, o de izquierdas, o progresista. No voy a engañar a la gente y voy a decir 'soy neutral, soy objetivo'. Soy rigurosamente honesto y rigurosamente subjetivo porque no puedo serlo de otra manera, respecto al aborto o la inmigración, mi posición es la que es y esa es la posición que va a respirar la cadena", respondió Ferreras muy sincero.

Ferreras: "Me llevó muy bien con Florentino Pérez"

Ya en la segunda parte de la entrevista, Alcalá dirigió la conversación hacia su pasión por el fútbol y por su relación con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, equipo del que fue jefe de prensa. "Es bueno que diga que no me llevo bien con Florentino, sino que me llevo muy bien".

"La relación va más allá de lo que es Presidente del Real Madrid- responsable de una cadena informativa. Es una de las personas con las que más se discute. Tenemos una relación que trasciende lo profesional, he trabajado con él, es un tipo por descubrir y he aprendido mucho con él", afirmó.

Y concluyó: "Es un visionario del fútbol, cambió la historia del Real Madrid. Fue un milagro para el club, no sé dónde estaría si no aparece cuando apareció. Como aficionado, tengo mi alineación. Yo no tengo la capacidad de influir sobre los fichajes de Florentino, pero siempre defenderé a Zidane".