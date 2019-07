Un hombre, "hipnotizado" en 'First Dates' con una mujer harta del Tinder: "Ahí los tíos sólo quieren sexo" Ecoteuve.es 18/07/2019 - 10:42 0 Comentarios

Valentín quedó prendado de Cristina desde el primer minuto: "¡Vaya mujer despampanante!"

El restaurante de First Dates recibió este miércoles la visita de Mónica, una mujer de 44 años, que se animó a participar en el dating de Cuatro con el objetivo de encontrar una pareja estable. La catalana, divorciada desde hace cinco años, explicó estar harta de las intenciones que suelen tener los hombres con ella.

"He tenido alguna cosita sin más... pero no me arrepiento porque las he disfrutado", comenzó explicando la joven a Lidia Torrent. "Ya no busco sólo sexo, me gustaría tener una relación", aseguró antes de que entrara en el local Valentín, un hombre de 45 años padre de una niña que quedó prendado de su cita desde el primer momento.

"Cuando he visto a Mónica pensaba que se habían confundido de turno o algo. Vaya mujer... una rubia, despampanante, guapa...", destacó a cámara el catalán, al que Mónica quiso dejar las cosas claras desde el principio. "Llevo años sin pareja y me he puesto en aplicaciones como Tinder. Quedo y quedo... pero no encuentro. Yo veo que de ahí salen parejas, no todo el mundo lo consigue, pero bueno... Espero tener más suerte aquí", afirmó antes de pasar al salón principal del restaurante.

Allí, Valentín continuó "hipnotizado" con Mónica, tal y como relató Carlos Sobera. Ella se mostró insistente en las condiciones que pedía a los hombres: "Quiero ya una relación, porque te encuentras que sólo quieren sexo. Pero quiero también mimitos, cariños... aparte del sexo claro", declaró la mujer mientras Valentín le hacía saber que eso es algo que "ya sabemos todos".

Mónica se mostró en desacuerdo, ya que la experiencia que ha tenido en los últimos años con las aplicaciones de contacto ha sido muy diferente: "Los tíos que me encuentro yo en Tinder solo quieren sexo", lamentó. "Pero yo creo que el amor no hay que buscarlo, surge...", le hizo saber Valentín antes de que continuaran con una velada que fue viento en popa de principio a fin.