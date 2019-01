Chelo García Cortés rompe a llorar en 'Sálvame': "Estoy harta de que se me relacione con todo el mundo" Ecoteuve.es 16/01/2019 - 19:46 0 Comentarios

La colaboradora rompe a llorar y se enfada con sus compañeros de programa

A Chelo García Cortés se le ha atragantado la tarde este miércoles en Sálvame. La colaboradora ha roto a llorar después de ser el blanco de sus compañeros. En este caso, se ha enfadado después de relacionarla con Isabel Pantoja, una vez más.

"Estoy harta de que se me relacione con todo el mundo. ¿Quién os creéis que soy yo?", decía con mucha rabia mientras rompía a llorar y era consolada por Jorge Javier. "Estoy hasta las narices, soy bisexual, ¿qué pasa? Llevo 29 años con mi mujer, ¿qué más queréis?".

Y es que, según ella, los colaboradores del programa de Telecinco solo le preguntan cada vez que acude una mujer de invitada y no cuando va un hombre. "Quiero que me dejéis tranquila. No necesito acostarme con nadie ni tontear con nadie porque estoy muy feliz. Tengo la suerte después de 29 años de seguir enamorada de mi mujer", ha dicho.

Después, ya más calmada y a tono de broma, Chelo ha confesado que de tener que procrear si se acabara el mundo, lo haría con María Patiño, Gema López y Mila Ximénez.

