'La casa fuerte' se apunta otra victoria por encima del 20% en su recta final

El cine de Antena 3 es segunda opción, pero muy lejos, con un 9,2%

Como analizábamos ayer, La casa fuerte sigue demostrando que es el único espacio de prime time capaz del alcanzar el 20% en prime time. Este jueves lo volvió a demostrar con una gala que lidera con un 20,7% -cuatro décimas menos que la semana pasada- a gran distancia de sus rivales. Audiencias completas, jueves 16 de julio de 2020.

Telecinco

La casa fuerte (previo): 14,5% y 1.975.000

La casa fuerte: 20,8% y 1.917.000

Antena 3

El Hormiguero (reposición): 8.3% y 1.103.000

Cine: Objetivo: la Casa Blanca: 9,2% y 933.000

La 1

This is Us: 5,2% y 717.000

This is Us: 5,7% y 760.000

Cuatro

First Dates (reposición): 6,4% y 826.000

Mentes criminales: 4,6% y 603.000

La Sexta

El Intermedio (reposición): 3,5% y 436.000

Pesadilla en la cocina (reposición): 4,5% y 579.000