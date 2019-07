La meteoróloga Silvia Laplana desvela su dura infancia: "Me llovían puyas por mi apellido" Ecoteuve.es 17:45 - 8/07/2019 1 Comentario

La profesional de TVE denuncia el estereotipo que hay sobre la 'chica del tiempo: "No soy modelo"

Silvia Laplana, metereóloga de RTVE, ha confesado la dura infancia que vivió por culpa de su apellido. Además, la comunicadora ha hablado también del estereotipo que la ciudadanía tiene acerca de la chica del tiempo.

"Tardé en desarrollar, hasta los 16 años no tuve pecho y me llovían puyas. Lo pasé mal. Pero ahora la primera que se ríe con mi apellido soy yo, además, es diferente y así no se olvida", ha dicho en una entrevista para El País.

Además, Laplana ha querido opinar sobre la polémica que hubo en torno a su compañera Mónica López cuando publicó el ataque machista de una espectadora: "Aún hay mucho machismo en el estereotipo de chica del tiempo. El machismo, en general, es asqueroso y en nuestro caso también".

"Parece que siempre tenemos que ir monas, divinas, apretaditas. No, perdona, yo estoy aquí por mis conocimientos y mi capacidad de comunicación. No soy modelo, soy meteoróloga", ha dicho.

Silvia Laplana alerta sobre el peligro de las olas de calor

La semana pasada, Laplana, se convirtió en noticia debido a un tuit que publicó alertando sobre la ola de calor y que se volvió viral. Muchos le llamaron alarmista pero ella quiso explicar que el calor también es peligroso: "Me llevé una sorpresa del copón, pero me gustó que sirviera para concienciar a la gente de lo que nos esperaba. Si predices trombas de agua, o huracanes, la gente se conciencia y se prepara. Pero si dices que viene calor, la gente dice qué bien, calorcito, playa, piscina.