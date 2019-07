Los presentadores del telediario de Los Ángeles entran en pánico por un fuerte terremoto

Un temblor de magnitud 7,1 sacudió este viernes el sur de California. Los presentadores de un informativo de la cuiudad de Los Ángeles estaban en directo cuando el terremoto sacudió el plató

cLos presentadores de un informativo entran en pánico por un terremoto en California

Saray Donchey y Juan Fernández, los presentadores del telediario de KCAL 9 (CBS), estaban informado en directo desde el plató las noticias cuando empezaron a mirar hacia el techo debido a los temblores. "Nos estamos asegurando de que nada caiga en el estudio", dijo la presentadora a los espectadores.

Lea también: La broma de Pedrerol con Ferreras en la mudanza de plató de El Chiringuito: excursión en buggy por Atresmedia

Juan Fernández afirmó lo que decía su compañera: "Sí. Parece que va para largo. Continúa haciendo un ruido bastante fuerte aquí", confesó el periodista. Los presentadores estaban continuamente mirando hacia alrededor por si les caía algo.

Saray quien entró en pánico sujetando el brazo de su compañero se dirigió a la cámara para explicar que se deberían meter bajo la mesa. "Ahora volveremos, estaremos de vuelta", expresó la periodista levantándose de silla para refugiarse debajo de la mesa del plató.

"We'll be right back!!" #duckandcover 6.9 tonight causes a little panic ???? #EarthquakeLA pic.twitter.com/Ub6ID1ub8f