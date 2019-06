TVE explica la polémica entrevista a Otegi: "El periodismo es preguntar y escuchar a todas las voces" Ecoteuve.es 27/06/2019 - 8:46 0 Comentarios

"La dirección de informativos de TVE sigue comprometida por el pluralismo", dijo Marc Sala

Hasta tres veces tuvo que preguntar si condenaba el terrorismo de ETA: "Es un sí o un no"

Marc Sala entrevistó este miércoles a Arnaldo Otegi, el líder de EH Bildu, en el Canal 24 Horas de TVE. Una entrevista polémica por la que se pidió el apagón de la cadena pública desde PP, Ciudadanos y VOX porque se "quiere blanquear" a Bildu, además de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Antes de comenzar la charla con el dirigente abertzale, el presentador se dirigió a los espectadores en nombre del Ente Público para responder ante las críticas: "La dirección de informativos de TVE sigue comprometida por el pluralismo, creemos que ejercer el periodismo es preguntar y escuchar a todas las voces, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora".

Hasta en tres ocasiones Marc Sala tuvo que insistir a Otegi a que contestase una pregunta muy concisa: "¿Usted condena el dolor causado por ETA y las víctimas mortales?". Sin embargo, Otegi eludió la pregunta para empezar "agradeciendo la oportunidad pese a las presiones que está recibiendo la televisión pública". Marc Sala volvió a incidir por "la condena", pero Otegi siguió sin contestar.

Otegi evita condenar los atentados de ETA en TVE

"Señor Otegi, permítame", interrumpió de nuevo el presentador. "Habrá tiempo para hablar de todos los asuntos, pero yo le he preguntado por una cosa muy concreta. ¿Usted condena el terrorismo de ETA, las muertes causadas por ETA? Es un sí o un no. No tiene más".

"Voy a tratar de explicarme un poco por encima de los monosílabos. Nosotros hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA. Nosotros hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada de ETA en el país. Y esto me parece más relevante", contestó eludiendo a condenar la violencia etarra.

"¿Estarían dispuestos a pedir perdón?", preguntó después Marc Sala. "Lo siento de corazón si en alguna ocasión hemos causado más dolor del necesario o del que teníamos derecho a hacer".