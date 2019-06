La Sexta cuela en pantalla el WhatsApp de un periodista al informar sobre la sentencia de La Manada Ecoteuve.es 21/06/2019 - 17:37 0 Comentarios

Del "picante" concierto de las Spice Girsl al grupo de 'Cuñadamos': el grave error de 'La Sexta Noticias'

La Sexta se ha visto obligada a pedir perdón después de que se colara en directo los grupos de WhatsApp del móvil personal de un periodista al querer mostrar a la audiencia el pantallazo de la sentencia del Tribunal Supremo de La Manada.

En los instantes finales de La Sexta Noticias, Helena Resano ha dado la última hora informando que la condena a los cinco integrantes de La Manada se había elevado a 15 años al determinar que no fue abuso sexual sino una violación en grupo.

"Las prisas por querer contarlo enseguida han hecho que se cuelen los grupos de un móvil personal cuando queríamos mostrar la sentencia. Por cierto, nos dicen que el concierto de las 'Spice' fue, efectivamente, muy picante. Agradecemos la comprensión", versa el texto del tuit de La Sexta.

Daniel Téllez ha sido el periodista en cuestión. "El pantallazo que se ha colado en La Sexta Noticias es de mi móvil personal, con grupos de familia y amigos", dice. También aclara que uno de los grupos -'Cuñadamos'- no está formado por miembros de la redacción de la cadena. "No me hagáis mucha sangre, que vaya día llevo".