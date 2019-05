Contundente respuesta de la presentadora Lorena García a un espectador que criticó su físico tras ser madre Ecoteuve.es 23/05/2019 - 16:09 0 Comentarios

"Tengo la tranquilidad de que mi físico no es el mejor de mis atributos para contar noticias"

Respuesta contundente de la presentadora de Antena 3 Lorena García a una crítica por su físico después de haber sido madre.

Lorena García se reincorporó hace unas semanas a su puesto de trabajo en el informativo matinal de Antena 3 Noticias después de haber sido madre de un niño.



La periodista ha sido objeto de un comentario muy desafortunado en redes sociales en el que se hace referencia a su físico una vez que ha dado a luz.

Lea también: Pedro Piqueras sufre un ataque de tos en pleno directo del informativo de Telecinco

"¿Tan mal se te ha quedado el cuerpo que desde que has vuelto a los servicios informativos aún no te han sacado de cuerpo entero como hacen siempre al inicio de cada informativo con todas tus compañeras?", han escrito a Lorena García.

"Mi físico no es el mejor de mis atributos para contar noticias"

La presentadora no ha tardado en contestar a través de Instagram: "Tengo la tranquilidad de que mi físico no es el mejor de mis atributos para contar noticias". En el informativo no 'enseñamos' o 'escondemos' el cuerpo en plató en función de la talla que tenemos. Afortunadamente se siguen criterios informativos y técnicos", ha seguido la periodista.

Por otra parte, "pensar que 'el cuerpo se queda mal' después de tener un hijo, es no tener ni puñetera idea, con perdón, de lo que supone para una mujer ser madre". "Afortunadamente tengo la autoestima en su sitio y me resbalan estos comentarios. Pero me duele cómo puedan afectar a personas más vulnerables, y el escrutinio al que se somete a la mujer al ser madre. Gracias a todos los que cuando ponéis el informativo, veis a una periodista contando noticias", ha zanjado.