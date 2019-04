Las disculpas de Mónica López por publicar el ataque machista de una espectadora Ecoteuve.es 16:18 - 20/04/2019 0 Comentarios

Mónica López zanjó la polémica sobre la carta que hizo pública en sus redes sociales

La jefa de El tiempo de Televisión Española, Mónica López se disculpó por hacer pública la carta de parte de una espectadora. En ella la autora increpaba duramente a la meteoróloga sobre su físico.

La denuncia de Mónica López llegó a ser muy comentada en redes sociales, un hecho que la propia protagonista no se esperaba. "No pretendía escarnio público, lo siento", dijo tan solo 24 horas después de publicar la carta.

Lea también: Mónica López, jefa de 'El Tiempo' de TVE, denuncia el ataque machista de una espectadora: "Estoy harta"

Junto con la publicación de la carta, la jefa de El tiempo en TVE etiquetó a la Universidad de Barcelona tras conocer que la autora del ataque machista era profesora de esta misma universidad. Más tarde desde el perfil de la universidad desmintieron que estuviera ejerciendo la profesión: "La autora de la carta no es profesora, está jubilada hace más de 15 años. La universidad y la Facultad de Biología trabajamos siempre desde el máximo respeto a todas las personas".

Por todo ello, Mónica López borró el tuit: "Voy a intentar zanjar el tema#ESTOYHARTA de que se use el físico para intentar hacer daño. Que se use contra mi, contra todos y sí, especialmente contra las mujeres. No pretendía escarnio público, lo siento. Por eso borro la carta. Un beso y gracias por el cariño!", explicó en un tuit.

También se disculpó con la universidad: "No pretendía personalizar en vosotros, reconozco que etiquetaros ha sido innecesario. Incluso dejar el nombre de la carta. No hacía falta", terminó reconociendo.

Voy a intentar zanjar el tema#ESTOYHARTA de que se use el físico para intentar hacer daño. Que se use contra mi, contra todos y sí, especialmente contra las mujeres.

No pretendía escarnio público, lo siento. Por eso borro la carta. Un beso y gracias por el cariño! — Mònica López (@monicalopez_tve) 18 de abril de 2019