Vicente Vallés ('Antena 3 Noticias'), criticado en redes sociales por la polémica del debate electoral

Al presentador del informativo le llovieron críticas por lo que dijo en directo

El debate electoral sigue dando de qué hablar, sobre todo en los informativos de Antena 3 Noticias y del Telediario de TVE. Vicente Vallés, presentador de los informativos de Antena 3, fue criticado en las redes sociales por lo que dijo sobre la polémica del debate electoral.

Días ajetreados en la política y en la televisión a causa del debate electoral que se disputa en la cadena pública y en la privada. Sánchez rectificó y decidió acudiar a los dos debates que se celebran el día lunes 22 y martes 23 de abril.

Por ello, desde Antena 3 noticias decidieron abrir el informativo contando el suceso y el cambio de decisión por parte del PSOE. "Hasta el pasado lunes estaba previsto un debate a cinco. Después, Sánchez se dio de baja de ese debate y anunció que sólo iría a un debate a cuatro en la televisión pública, mientras que los otros tres partidos querían debatir en Atresmedia", comenzó explicando el presentador del informativo.

Para seguir comentando que: "Hasta la noche las posiciones parecían firmes, pero todo ha cambiado esta mañana: Sánchez ha vuelto a dar un giro a su estrategia de campaña y ahora acepta dos debates que se van a celebrar en el plazo de 24 horas. No hay precedentes de algo así". Para los telespectadores Vicente Vallés no llegó a explicar del todo bien que la Junta Electoral Central fue quien no dejó que se celebrase el debate a cinco en Atresmedia.

Aunque el presentador no lo detalló en su explicación, la pieza informativa que se emitió después sí lo agregó. Sin embargo, ello no evitó que usuarios en Twitter le criticaran.

