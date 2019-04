Mónica López, jefa de 'El Tiempo' de TVE, denuncia el ataque machista de una espectadora: "Estoy harta" Ecoteuve.es 18/04/2019 - 13:03 0 Comentarios

La presentadora de la pública recibe una carta repleta de ataques a su físico

Mónica López, jefa de El Tiempo de TVE, ha compartido en sus redes sociales una polémica carta que ha recibido por correo de parte de una espectadora. La periodista ha querido denunciar así el tipo de mensajes que tiene que soportar solo por el hecho de salir por televisión.

"Muchas ganas tenía yo de conectarme con usted para ver si se corrige un poco cuando sale a indicarnos el tiempo por TVE", empieza diciendo una mujer llamada María del Puy, que arranca su escrito con lo que parecen críticas constructivas hacia la presentadora. Sin embargo, enseguida su discurso se tuerce a medida que avanza la misiva con ataques hacia el físico de la aludida.

"#ESTOYHARTA de que por el hecho de salir por la tele cualquiera se sienta con el derecho de agredirme", afirmó Mónica López en un primer tuit compartiendo una imagen del polémico escrito. La mujer en cuestión increpa a la periodista por actitudes, posturas y hasta su físico. "Con ese trasero tan pronunciado que tiene parece que se va a sentar en el inodoro", afirma en uno de sus improperios.

Mónica López descubre que la remitente es una profesora

Mónica López decidió investigar sobre la identidad de la remitente y descubrió que fue profesora de Biología de la Universidad de Barcelona. Así, la periodista aludió a la institución en uno de sus tuits: "Lo que me parece aún más lamentable es que sea una mujer la que me juzga sobre mi físico con ese tono", decía López, que enseguida matizaba: "Ciertamente, lo peor es que esta señora es una profesora".

Fue entonces cuando la Universidad de Barcelona y la Facultad de Biología de la misma decidió aclarar la situación de esta mujer: "Comunicamos que esta profesora no ejerce como tal desde 2010, año de su jubilación", explicaron. "Sentimos mucho el contenido de esa carta lamentable. La Facultad de Biología trabajamos siempre desde el máximo respeto a todas las personas", añadían desde este departamento.

Mónica López ha terminado agradeciendo la aclaración a la institución y terminó borrando el primer tuit donde publicaba la carta, al desvelar los datos personales de la remitente. "No hacía falta", reconocía la presentadora. "Estoy harta de que se use el físico para dañar. No pretendía escarnio público, lo siento. Por eso borro la carta", concluyó.

En relación a la carta que ha publicado @monicalopez_tve en esta red social comunicamos que esta profesora no ejerce como tal desde 2010, año de su jubilación. Como Universidad no compartimos los comentarios ofensivos del contenido de la misma. — Universitat de Barcelona (@UniBarcelona) 17 de abril de 2019