Pablo Iglesias dice en Mediaset que Berlusconi "estuvo en orgías con menores" y Pedro Piqueras responde 26/03/2019

El líder de Podemos acudió a Telecinco este lunes para ser entrevistado en prime time

El político sigue con su ofensiva contra los dueños de los medios de comunicación

Pablo Iglesias se ha puesto como objetivo cargar contra los dueños de los medios de comunicación y esta vez le ha tocado a Mediaset aprovechando su visita al informativo estrella de Telecinco, el que presenta Pedro Piqueras en prime time.

"Decir que los medios de comunicación no son neutrales es la verdad. Me llama la atención que una cosa que todo el mundo sabe que es obvia, sorprenda. Y ojo, yo he hablado de los propietarios de los medios de comunicación. Hoy hemos hecho una propuesta en la que decimos que no puede ser que los bancos sean propietarios de medios de comunicación y que los bancos financien las campañas electorales", comenzó Iglesias sobre este asunto.

"En este país es fundamental proteger la libertad de los periodistas y el problema de que haya medios que son propiedad de multimillonarios o de gente muy poderosa con intereses políticos y económicos, es que eso compromete la libertad de prensa. Decir esto no tiene que ofender a nadie", continuó.

"Yo estoy encantado de estar en esta casa siendo entrevistado. Siempre me he sentido muy a gusto. Pero eso no me impide decir que el propietario de esta casa, la familia Berlusconi... Primero, como español, que un medio de comunicación de mi país sea propiedad de un italiano, me gusta regular. Y que sea un tipo que estuvo en orgías con menores de edad, me revuelve el estomago", espetó.

"Lo está diciendo aquí, eh", apuntó Pedro Piqueras. "Nosotros procuramos la neutralidad y el equilibrio y cuando veo que no hay equilibrio, procuro corregirlo. Tampoco a los periodistas nos gusta que desde la política se nos diga lo que tenemos que hacer. También hay mucha presión desde la política", explicó el presentador.



"Que se lo digan a Esther Palomera, Jesús CIntora, Carlos Cúe, Zarzalejos... Claro que hay presiones, pero de los mismos siempre", terminó Iglesias.