RTVE, condenada a readmitir a Álvaro Zancajo e indemnizarle con más de 25.000 euros Ecoteuve.es 18/12/2018 - 15:00 0 Comentarios

La Justicia obliga a la pública a reponer al periodista sus anteriores condiciones de directivo

La Justicia ha dado la razón a Álvaro Zancajo. RTVE ha sido condenada a "reponer al demandante en sus anteriores condiciones de trabajo con carácter inmediato" y a "abonarle" con 25.784,32 euros "en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados durante el tiempo en que se han producido sus efectos".

El ex director del Canal 24 Horas ha hecho público el fallo del Juzgado de lo Social de Madrid en su cuenta personal de Twitter. "No todo vale", dice. De esta forma, el presentador recuperará sus antiguas condiciones de directivo, aunque no el cargo que ahora tiene Cristina Ónega.

Zancajo fue destituido al poco tiempo de llegar Rosa María Mateo y bajo la dirección de Begoña Alegría de Informativos. Durante la rueda de prensa de presentación del nuevo curso, ella misma fue la encargada de anunciarlo: "El Canal 24 Horas tendrá una nueva dirección".

El presentador, proveniente de Antena 3 y fichado por el equipo anterior de RTVE, demandó a TVE para quedarse en la corporación y con sueldo de directivo. Así pues, interpuso una demanda contra la Corporación por "contrato fraudulento de alta dirección", que firmó la anterior etapa.

