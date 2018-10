Vicente Vallés: "La expectativa es ser líder, hemos dado un salto grande y ahora hay que consolidarse" Marco Almodóvar 9:35 - 16/10/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE entrevista al presentador de Antena 3 Noticias, que vive uno de sus mejores momentos

"Los fines de semana me divido entre ver a Matías Prats o a mi mujer, Ángeles Blanco [Telecinco]"

"Franganillo es un gran periodista. La competencia es dura, al igual que lo era con Ana Blanco"

Antena 3 Noticias vive su etapa más dulce con Santiago González al frente. La edición de la noche, presentada por Vicente Vallés, está consiguiendo los mejores datos de audiencia en mucho tiempo -el miércoles 10 batió su récord de los últimos nueve años, con 2,5 millones de espectadores y un 17% de share - algo que el periodista achaca al "esfuerzo de la redacción" y al "arrastre de la audiencia" de ¡Boom!, el concurso presentado por Juanra Bonet.

Desde septiembre, Vicente Vallés tiene a Carlos Franganillo como nuevo rival, después de los cambios en la nueva TVE. "Es un magnífico periodista", dice a ECOTEUVE.ES. El periodista también valora la calidad de la redacción de la pública y de Telecinco, donde trabaja su mujer, Ángeles Blanco, contra quien compite en ocasiones cuando ella sustituye a Piqueras.

Sobre La Sexta, Vicente Vallés opina que "es una alegría" que funcione una cadena dedicada a la información. [Entrevista a Santiago González: Tocará luchar contra los cambios de TVE]

¿Satisfecho con los datos de audiencia?

La verdad es que estamos muy contentos en Antena 3 por cómo están evolucionando los resultados en la edición de la noche, que es una de las prioridades de cualquier cadena. Esto refleja el buen trabajo y el esfuerzo que se lleva haciendo desde hace unos años. Uno siempre tiene la expectativa de ser líder, hemos dado un salto cuantitativo bastante grande y, ahora hay que consolidarse.

¿Cómo influye el éxito de '¡Boom!'?

Es evidente. En las televisiones generalistas son muy importantes los arrastres de audiencia, A veces te perjudican y otras te benefician. Nosotros hemos tenido etapas duras y, ahora, nos está yendo mejor.

¿Qué no se hacía antes y que sí se hace ahora?

Es muy difícil hacer comparaciones con otros momentos porque entran factores como el arrastre. Hace un año era otro momento, por eso siempre digo que las circunstancias pueden evolucionar y tenemos que estar preparados para aprovechar a nuestro favor aquello que que sea favorable.

Carlos Franganillo es su nuevo rival en TVE. ¿Qué opinión tiene?

Es un magnífico periodista, lo ha demostrado durante estos años en Washington. La competencia es dura, al igual que lo era antes con Ana Blanco. La redacción de la cadena pública es magnífica, he tenido la suerte de trabajar allí y Telecinco también la tiene. La competencia es muy grande.

El 'enemigo' también está en casa. ¿Cómo valora el papel de La Sexta a nivel informativo?

La Sexta es una cadena excepcional. Como periodista, siento una alegría que exista un canal de televisión con, al menos, doce horas de noticias y de actualidad. Había dudas de que en España pudiera funcionar una cadena de ese estilo. Demuestra la apuesta del grupo Atresmedia por la información, tanto en Antena 3 como en La Sexta.

¿Echa de menos presentar tertulias políticas?

Hace algún tiempo que no hago ese tipo de formatos, y sí es verdad que lo echo de menos. Cuando lo hacía, extrañaba la adrenalina del informativo puro del día a día. Ahora que hago eso, echo en falta un formato de análisis más reposado. Me gustan todos y no siempre puedes hacer todo a la vez, pero no descarto que antes o después vuelva a producirse la oportunidad de hacerlo.

Vamos con su faceta de escritor. Después de publicar un libro sobre Trump, ¿ahora qué?

Estoy preparando otro, está en la última fase. Este también va sobre otro gran personaje mundial, me atraen los grandes personajes poderosos (risas). Siempre digo que soy un observador de cómo se maneja el poder por parte de quien lo ostenta en cada momento.

¿Cuánto tiempo ha empleado en escribirlo?

Como el anterior, alrededor de catorce meses. Ha sido una tarea compleja.

Además del editor, ¿a quién confía el libro para hacer una primera lectura?

A mi mujer [Ángeles Blanco], que me ayudó a hacer algún cambio. Leyó una parte y dijo 'esto no lo entiendo', así que lo tuve que repasar, dar una vuelta y redirigir esa parte que no era tan comprensible como yo pensaba. El hecho de ser periodista ayuda mucho.

Con ella compite a veces...

Sí, cuando sustituye a Pedro Piqueras. Más de una vez ha ocurrido y algunos tuiteros nos han mandado fotos con dos televisiones. Es curioso, pero no sé si habrá habido muchos casos en la historia de la televisión como el nuestro.

Sus hijos, ¿por quien se decanta?

Las madres tiran más. Por suerte, no compite conmigo a diario. Los fines de semana me divido entre ver a Matías Prats y Mónica Carrilo o a Ángeles [Blanco].

¿Es difícil desconectar cuando su pareja es periodista también?

Sí. Los periodistas tenemos cierta patología, la obsesión por estar siempre al tanto de las cosas que pasan.

También es futbolero. ¿Cree que su Atlético de Madrid tiene opciones de jugar la final de la Champions League en el Metropolitano?

Siempre he dicho que yo veré al Atlético ganar la Champions. No sé cuándo ocurrirá, pero lo veré. Estoy seguro. De momento, hemos ganado al Madrid una final europea. Lo más importante en el Atleti es el entrenador y, mientras esté el Cholo Simeone, yo estoy contento.

