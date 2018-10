Cristina Villanueva: "Es mentira que La Sexta es 'la roja', somos acicate del Gobierno esté quien esté" Adrián Ruiz 11:00 - 13/10/2018 3 Comentarios

"Nuestra línea editorial es estar siempre del lado de las clases populares, de la gente", dice

"Si el PSOE nos coge el teléfono y el PP no es algo que preguntarle a ellos", defiende

Cristina Villanueva llegó a La Sexta Noticias prácticamente desde el nacimiento de la cadena. La presentadora celebra ahora doce años conduciendo los informativos del fin de semana y hace balance de cómo se ha posicionado el canal como uno de los principales referentes informativos de este país.

Y lejos de lo que muchos pueden creer, la periodista considera que La Sexta es transversal en lo que a su público objetivo se refiere, tanto a "socioeconómico" como "ideólogico". Es aquí cuando la catalana desmitifica un habitual pensamiento que se tiene sobre su medio: "Eso de que La Sexta es 'la roja'... para nada", asegura a Ecoteuve.es.

Cristina Villanueva reivindica que su medio apuesta siempre por un periodismo comprometido: "No importa quién esté en el gobierno. Nosotros vamos a ser el acicate del Gobierno esté quien esté", promete recordando la exclusiva de La Sexta que tumbó a la ministra Carmen Montón.

¿Existe un espectador prototipo para La Sexta?

Todas las cadenas tienen sus perfiles. Esto está inventado desde los tiempos de la rueda. Pero te sorprendería la gente tan diversa que te reconoce que nos ve y que no pensarías que puede ser un perfil de tu cadena. Pero al final, a la hora de trabajar, no hay que pensar qué espectador tienes. A lo mejor va desde los 14 hasta los 80. Es curioso porque no solo es transversal en edad, sino también a nivel socioeconómico o de estudios. Al principio, éramos una tele más urbana que rural, pero ahora no pondría la mano en el fuego. El tema de las preferentes en Galicia fue sangrante y afectó a mucha gente de zonas rurales que acabó conectando con La Sexta. Allí tenemos ahora una buena audiencia.

¿Y es transversal también en el plano ideológico?

Sí, sí. Eso te sorprendería. Eso de que La Sexta es 'la roja'... para nada. Evidentemente, ser transversal en temas económicos puede ser más complicado, porque todas las cadenas tienen su línea editorial. Pero La Sexta demuestra que es comprometida con el periodismo y que no importa quién esté en el gobierno. Nosotros vamos a ser el acicate del Gobierno esté quien esté. Se demostró con la exclusiva del caso del máster de Carmen Montón. Si algo está mal hecho, está mal hecho. Da igual del color que seas. El espectador valora ese compromiso y lo que quiere es información. Por suerte, tenemos una sociedad a la que le gusta informarse desde fuentes de cualquier 'ideología' para informarse de verdad. Es una suerte poder ver una noticia desde diferentes prismas si queremos.

¿Cómo definiría entonces esa línea editorial de La Sexta?

La línea editorial de La Sexta la marcó Antonio García Ferreras con esa frase de 'Más periodismo'. Es que de verdad, es eso.

Y desde esa buscada neutralidad, ¿por qué cree que se acerca más a un perfil ideológico que a otro?

La Sexta es una cadena que desde su origen, cuando Helena Resano hizo aquella famosa primera emisión, dijo que íbamos a estar siempre del lado de los que no tienen voz y de los que están olvidados o se les aparta. Evidentemente, un periodismo comprometido es un periodismo que nunca va a estar complaciente con el poder. Va a estar con ojo avizor viendo qué hace el poder. Por eso va a estar siempre del lado de las clases populares, de la gente. Eso marca una línea editorial. Si hay una línea editorial que se acerque más a esto... pues estaremos más cerca de esa ideología.

Celia Villalobos dijo que se iban a aburrir en La Sexta "sin el PP para darle caña todo el día". ¿La exclusiva sobre Montón es el comienzo de la demostración de que no va a ser así?

No nos vamos a aburrir para nada. Nuestro trabajo va a seguir siendo el mismo. Está clarísimo. Aquí descubrimos que un Trabajo de Fin de Máster está plagiado en muchas partes y, evidentemente, vamos a buscar la versión de la ministra como se hizo. ¿Qué es más fácil encontrar su versión porque ellos nos contestan antes? Puede ser, pero nosotros llamamos a todos por igual, sean del PP o del PSOE. Pero si estos últimos están más dispuestos a hablarnos a nosotros... habría que preguntarle a ellos.

Últimamente, la intensidad informativa no baja durante los fines de semana. ¿Cómo se trabaja esos días?

Ya no baja la intensidad. En fin de semana fueron los bombardeos de EEUU a Siria, la detención de Puigdemont, encontraron el cadáver de Gabriel... Si yo te relato todo lo que ha pasado en fin de semana, no acabaría. Si hay una diferencia, la única, entre los fines de semana y el resto de días, no es en la actualidad trepidante, sino en que tenemos unos informativos muy largos. La parrilla nos permite hacer los informativos más largos de la televisión, que son más largos incluso que los de TVE. ¿Qué nos permite eso? Coger toda la semana y reposarla y entenderla. Con la visión de toda la semana, no sólo la noticia declarativa, sino contrastar lo que ha dicho uno con lo que ha dicho otro. Hacemos más información de revista política o económica.

¿Y cómo se trabaja sabiendo que la audiencia es menor durante el sábado y el domingo?

Pues igual que no podemos decir qué perfil de espectador tenemos, tú trabajo tiene que ser igual para un millón que para diez.

¿No consulta los datos de audiencia?

No lo suelo mirar nunca. Si tu compromiso es con la información, el espectador te da igual que sea uno, mil o mil millones.

¿Qué cree que aporta de diferente al informativo respecto a sus compañeras Helena Resano y Cristina Saavedra?

Cuando empezamos en La Sexta en los informativos, las tres teníamos una impronta muy personal y a la vez, muy unánime entre las tres. Éramos y somos tres mujeres profesionales, comprometidas con la labor de periodista y que nos gusta por encima de todo que se nos valore como profesionales. En las primeras ruedas de prensa nos hablaban mucho de que si teníamos una visión diferente por ser mujeres. Nos mirábamos y decíamos: Esto a un hombre no se lo preguntan. ¿Qué visión tiene un hombre? Mira, yo soy periodista y estoy aquí porque soy periodista.

¿Cómo valora los cambios que han habido en TVE?

Como ciudadana, me gusta tener una televisión pública fuerte. Si ese es el camino, que signa por ahí. Todavía queda un recorrido por hacer: tiene que haber un Consejo y Rosa María Mateo es un impass hasta que se vayan solucionando las cosas. Pero como ciudadana, todos tenemos que luchar por una televisión pública fuerte.

La Sexta ha reivindicado siempre su vocación de servicio público en detrimento de TVE. ¿Teme que su cadena pierda ese espacio con los cambios que se han producido en la pública?

Nosotros tenemos muchos competidores, no solo en televisión. También en periódicos, radios... Queremos seguir siendo referente informativo y vamos a luchar por ello. TVE será un competidor más y es que, cuantos más tengamos, es mejor.

