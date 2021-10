Pablo Iglesias critica el Telediario de TVE por hacer "una defensa a ultranza de subir la edad de jubilación"

"El Telediario de TVE se acaba de marcar una 'pieza informativa' que no es sino una defensa a ultranza de subir la edad de jubilación". A Pablo Iglesias, hasta hace unos meses vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, no le ha gustado nada lo que ha visto este viernes en el Telediario 1 y así lo ha manifestado en redes sociales.

El informativo de la pública ha emitido un reportaje de análisis sobre la reforma de las pensiones "que tiene entre sus retos cómo afrontar la jubilación de los llamados baby boomers", ha introducido Lara Siscar, encargada de conducir el espacio en sustitución de Ana Blanco.

La pieza ha comenzado hablando de esa generación de nacidos entre 1958 y 1977. El primero de los dos testimonios ofrecidos ha sido el de Ramón Franquesa, profesor de Economía en la UAB. "Es inaceptable que digan que han cambiado las circunstancias y que mi pensión se tiene que reducir un 5%, 10% o 20% porque ahora vivimos más", ha dicho. "No me gustaría que ese derecho que antes tenía a los 65 y ahora a los 67, me lo quiten y me obliguen a seguir trabajando más tiempo".

La pieza ha respondido a Franquesa con el testimonio de José Antonio Herce, presentado como 'Consultora Loris y experto en pensiones y longevidad'. Antes, la voz en off de la redactora decía así: "Según expertos, como Herce, que lleva tres décadas estudiando el tema, retrasar la jubilación es la clave". A continuación, las declaraciones del experto: "Es la bala de plata que mata dos pájaros de un tiro, el de la suficiencia y el de la sostenibilidad".

"La reforma debería preocupar a las generaciones posteriores", añadía la locutora antes de dar paso a otras declaraciones de Herce: "¿Es justo que personas que vayan a vivir ocho años más que sus padres y que empezaron a trabajar más tarde que ellos se jubilen a la misma edad? No", zanjaba en su última declaración.

Antes de terminar, la pieza que tan poco ha gustado a Pablo Iglesias hacía una última reflexión. "Es en lo que más se gasta el Estado. Del total del gasto social del proyecto de Presupuestos para 2022, 7 de cada 10 euros van destinados a pagar pensiones".

