Vicente Vallés destripa con solo cinco palabras lo que esconde el bono cultural de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez anunció este miércoles un bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años. La medida irá incluida en los Presupuestos de 2022 que están a punto de aprobarse en el Consejo de Ministros.

Esta decisión ocupó parte de las tertulias y programas informativos. Vicente Vallés lo analizó en Antena 3 Noticias, donde aprovechó para poner el acento en un dato importante. Solo utilizó cinco palabras, pero fue muy elocuente el dardo que quiso lanzar.

"Hay unanimidad entre los dos partidos [del Gobierno] sobre el bono de 400 euros para gastarlo en cultura. Solo se podrán beneficiar aquellos que cumplan 18 años... justo la edad de votar", espetó Vicente Vallés, antes de dar paso a las palabras de Sánchez.

"A Podemos le parece muy bien esta metida, pero asegura que no es idea de Pedro Sánchez, de hecho la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que también ellos habían pensado en poner en marcha este bono cultural", introdujo Vallés antes de escuchar a Díaz.

El zasca de Vicente Vallés a Sánchez por el bono cultural: "Justo la edad de votar"

A continuación, Vallés retomó el tema inicial: "Lo que no han explicado Yolanda Díaz ni Pedro Sánchez es por qué este bono a la cultura de 400 euros es solo para quiénes cumplan 18 años y no para quiénes tienen 17 o 19 o 20", dijo. El presentador enlazó este asunto con otro que también le permitió dar otro 'zasca' al Gobierno. "Para lo que no hay nuevas ayudas es para hacer frente al precio de la luz, que sigue desbocado".

Vicente Vallés acaba de desvelar cómo Pedro Sánchez quiere comprar votos dando 400 euros a los que cumplan justamente 18 años. pic.twitter.com/8xM9Go4AZ9 — Ismael Sirio López Martín ???????? (@ismaelquesada) October 6, 2021

