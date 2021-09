Moncloa no hizo "ningún comentario" a TVE por las "repreguntas" de Franganillo a Sánchez: "Es nuestra obligación"

Los cambios en los informativo de RTVE tras el inicio de la nueva etapa que lidera José Manuel Pérez Tornero llegarán poco a poco, como una "lluvia fina" que va penetrando, pero sin grandes revoluciones. "A mí me gusta ir haciendo acciones pequeñas, concretas, pero avanzando sobre paso seguro", explica Esteve Crespo, director de Contenidos Informativos de RTVE desde hace dos meses.

"Los resultados se van a ir viendo", asegura el periodista, que pretende hacer unos Telediarios que "aporten contexto" a lo que ocurre y que "profundicen" en el análisis "de una forma clara, sencilla, directa", incluso, "arriesgando".

"Tenemos que tener una mirada crítica hacia lo que se está contando", apunta. "Eso forma parte de la alfabetización mediática", añade. "Los medios informativos no tenemos que limitarnos a hacer de espejo. Tenemos que ir al fondo de los temas" con el objetivo de "ganar reputación y músculo". En este sentido, más que en las el dato del share -"el sistema de medición tampoco es la "panacea"- "creo más en la reputación social, que no estrictamente en el criterio de las audiencias".

"Si hay que interrumpir, se interrumpe"

Lo que Crespo quiere para la nueva etapa de RTVE en el área de Informativos se ha podido materializar recientemente a través de los trabajos que se han hecho sobre Afganistán -un aplaudido Telediario monográfico en pleno prime time de agosto- y los especiales con motivo del vigésimo aniversario del 11-S.

Asimismo, destaca la importancia de que los protagonistas de la actualidad estén en TVE, como ocurrió el lunes con la entrevista a Pedro Sánchez en prime time, en la que fue muy comentado el trabajo de Carlos Franganillo -aplaudido por uno, criticado por otros, como suele pasar- que interrumpió y repreguntó al presidente en varias ocasiones. "Si hay que interrumpir, que se interrumpa. Si hay que rebatir, se rebate".

"Sánchez pudo responder a las preguntas y repreguntas de Franganillo"

Crespo estuvo en Moncloa mientras se desarrollaba la entrevista y asegura que el equipo del presidente del Gobierno no manifestó ninguna disconformidad. "Yo estaba allí en una sala anexa mientras se producía la entrevista. No me hicieron ningún comentario después. Lo que sí se valoró es que se había dado una información por parte del presidente del recibo de la luz, del SMI y de la reunión de la mesa de diálogo de Cataluña", en referencia a los temas que Sánchez adelantó en el prime time de TVE.

Crespo añade: "De lo que se trata es de dar razones. Y el presidente tuvo la posibilidad de responder a las preguntas y repreguntas que hizo Carlos [Franganillo]. Nuestra obligación es preguntar y repreguntar y aclarar cosas". Pablo Casado también tiene una propuesta de RTVE para ser entrevistado en el Telediario.

